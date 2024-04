Internaționalul român nu a reușit să se impună la Deportivo Alaves unde a fost împrumutat de către Glasgow Rangers.

Fiul lui Gheorghe Hagi se va întoarce astfel în campionatul Scoției la finalul acestui sezon. Dacă nu va reuși un turneu de senzație la EURO, Ianis Hagi poate avea mari probleme.

Frank McAvennie, fost component al rivalilor de la Celtic și al West Ham, a comentatsituația internaționalului român.

Deși a evoluat la marea rivală a lui Rangers, McAvennie a transmis că Ianis Hagi nu se ridică la înălțimea prestigiului celor de la Glasgow Rangers. McAvennie a admis că Ianis Hagi are calități mari, însă a remarcat o scădere de formă la acesta.

”Cred că Phillipe Clement are propria viziune despre cine rămâne la echipă și cine pleacă. Cred că Ianis Hagi a fost decent la Rangers, dar nu a fost constant.

Când joci pentru Celtic sau pentru Rangers, trebuie să joci bine săptămână de săptămână. Am vorbit despre Matt O’Riley (n.r. mijlocaș la Celtic) și lumea a spus că am fost foarte dur cu el, dar nu am fost dur, este vorba doar despre standardele unui club precum Celtic.

Cred că și Rangers are standarde. Hagi este un jucător decent, dar nivelul lui a scăzut. Nu va scăpa cu asta. Poate să meargă la Galatasaray, la Aberdeen sau la altă echipă, pot să facă egal sau să piardă meciuri și nimeni nu îi deranjează, dar nu la Rangers. Oricât de bun ar fi fost Hagi, cred că viitorul lui este departe de Ibrox”, a spus Frank McAvennie, conform Football Insider.