Vine Hagi la națională? "Regele" a răspuns direct la întrebarea care îi macină pe microbiști

Numele lui Gică Hagi a fost cel mai des rostit în contextul posibilei înlocuiri a lui Mircea Lucescu de la echipa națională.

Mircea Lucescu a afirmat că e oricând pregătit să îi lase locul lui Gică Hagi, în urma rezultatelor slabe înregistrate de echipa națională a României.

Hagi ar dori să preia naționala, dar nu se poate gândi în acest moment să îl schimbe pe Lucescu, omul care l-a promovat la echipa națională și l-a luat la Brescia.

“E Mircea Lucescu acolo, dânsul trebuie să vorbească, ascultați-l pe el, toți trebuie să îl ascultăm. După aceea, președintele Federației, ei știu cel mai bine, nu e teritoriul meu deocamdată, eu sunt în vacanță, după aia vom vedea.

Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine. Deocamdată avem un antrenor foarte mare, cel mai mare din România care e acolo. Șanse sunt totdeauna, bineînțeles, cât or fi, trebuie luptat, trebuie să câștigi trei meciuri, trebuie încercat.

Cel mai mare antrenor român m-a crescut pe mine. Sunt crescut de dânsul, am recunoscut-o și am învățat multe de la el. Ăsta e adevărul. Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți să vină altcineva. În primul rând, lipsă de respect vizavi de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România.

(n.r. Când se va întoarce Hagi la națională?) O zi va veni. (n.r. Curând) Nu știm”, a spus Gică Hagi, potrivit as.ro.

