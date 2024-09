"Cum să dai 200 de lei pe un tricou, cât de imbecil ai putea fi?" Ce soluții au românii care s-au săturat de calitatea proastă a hainelor

Calitatea proastă a hainelor este adesea rezultatul folosirii unor materiale ieftine și tehnici de producție de slabă calitate. Fibrele sintetice sau amestecurile de calitate inferioară se uzează rapid, ceea ce duce la scămoșare, decolorare sau pierderea formei după doar câteva spălări. Alte motive includ folosirea vopselelor slabe, care se estompează rapid, și cusături neglijente, care se destramă repede. De asemenea, procesele industriale rapide reduc durabilitatea țesăturilor, accentuând deteriorarea în timp scurt.

Unii români s-au săturat de hainele care se degradează rapid, dar și de banii cheltuiți la intervale scurte pentru asta.

Este tema de discuție deschisă de o utilizatoare a platformei Reddit care speră să găsească o soluție.

"Cum evitați fast fashionul?"

Este întrebarea pe care a adresat-o, referindu-se la producerea rapidă și ieftină a hainelor inspirate de tendințele actuale.

"M-am săturat să cumpăr tricouri din magazinele din mall care după 3 spălări au altă formă și după aproximativ un an devin haine de casă.

Încerc să îmi schimb obiceiurile și să evit fast fashionul, dar mi se pare foarte dificil, pentru ca în ultimii 10 ani mall-ul a fost sursa mea de haine.

Aveți ceva sfaturi? Sunt printre voi oameni care au reușit să treacă de la o garderobă fast fashion la ceva mult mai calitativ și sustenabil?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Ajungem să purtăm aceleași ținute, de fapt"

Postarea sa a strâns 250 de comentarii în care utilizatorii au relatat ce soluții au găsit.

"Un prim pas aș zice să faci curat în toată garderoba ta (nu numai ce e în dulap) și să îți dai seama de câte ori ai purtat anumite haine. Uneori luăm din impuls sau că e la modă, dar nu purtăm. Și ajungem să purtăm aceleași ținute, de fapt.

Eu am început să fiu mai minimalistă și acum aleg cu grijă hainele și cumpăr foarte rar", precizează una dintre utilizatoarele platformei.

Stabilirea unui buget precis este una dintre soluțiile identificate de cei care au ales să lase comentarii la postare. "Am citit un articol care propunea ca exercițiu pentru minimalism să nu cumperi o haină mai ieftină decât o sumă minimă, aleasă în funcție de venitul fiecăruia. Așa o să fii mult mai atent ca haina să fie de calitate și mai sustenabilă.

De exemplu dacă aș avea suma minimă de 200 de lei pentru un tricou, aș fi mult mai atent la ce cumpăr, decât să iau 3 tricouri. Nu știu dacă e o idee bună sau proastă. E doar o idee", este de părere o persoană.

"Există tricouri fast fashion și la 200 de lei. Lasă bugetul minim și caută-ți câteva firme care știi că-s ok, nu te lua după preț", a sfătuit-o cineva.

Comentariile au stârnit și ele ample dezbateri. "Sună a idee proastă, pur consumerism. Prețul nu dictează calitatea. Cum să dai 200 de lei pe un tricou, cât de imbecil ai putea fi?", se întreabă cineva.

"Este o tipă, printre altele și designer vestimentar, Justine Leconte, care are un canal de YouTube. Vorbește despre modă și producția sustenabilă și așteptările oamenilor de la articolele vestimentare, atât ca și calitate, cât și ca preț. Și-a întrebat prietenii cât se așteaptă ei să coste un tricou bun și ei au zis ceva de genul 20 de euro. Și tipa ne spune că nu e rezonabil și nici fezabil să ai un tricou de calitate, produs etic si sustenabil, cu 20 de euro. Dar firmele de fast fashion ne-au învățat ca 10 e OK.”

"Fac de două ori curat"

"Ce am încercat e să fac de două ori curat și grupat hainele. De ce de două ori? Deoarece te ajută să gândești mai la rece după ce scapi de ele.

Când te duci la cumpărături te întrebi dacă chiar ai nevoie", a venit un alt sfat.

Altă persoană care a comentat s-a referit la calitatea detergenților folosiți la spălarea hainelor.

"Întrebarea e și cum le speli? Recomand detergenți mild, iar pentru vreo pată de deodorant sau mâncare ar fi mai bine să acționezi local cu o soluție dedicată.

Problema 2 este programul de spălare. Iarăși, purtatul casual cere o spălare doar de împrospătare. Un program cu maxim 10-20 de minute în apă cu detergent și puține rotiri este mai mult decât suficient. Poți și alterna programele mașinii de spălat prin oprirea după timpul dorit de spălare și începerea unui nou program doar cu clătire și stoarcere.

Presupun că deja le storci la maxim 800 rpm", a spus aceasta.

Un alt utilizator Reddit sugerează că este foarte important ca hainele la care ții și pe care îți dorești să le porți cât mai mult să le speli cu un program de haine delicate.

"Dacă ai o mașină de spălat mai scumpă, au program delicate destul de bun. Cam 90% spăl așa că e safe. Și cum zici tu, pe culori dacă sunt haine importante nu șosete, prosoape etc.

Am avut experiență bună și cu lenjerii de mătase la program de silk, tot spălate la mașină și sunt ca noi", a transmis în comentarii persoana respectivă.

Preț mai mare dacă vrei calitate

Unii cred că prețul rămâne un indicator pentru calitate

"Citește eticheta. Fii dispus/ă să plătești un preț mai mare dacă vrei calitate. Cumpără strict ce ai nevoie.", spune cineva.

"Am început să caut haine funcționale și rezistente"

Altcineva a mărturisit că a renunțat la hainele care se poartă într-o perioadă anume.

"Simplu, dar nu cred că e ceea ce vrei să auzi. Am renunțat pur și simplu la ideea de "fashion". Nu zic să te îmbraci în saci de cartofi, e bine să arăți "decent" în societate, însă după 30 de ani am renunțat complet la părerile altora asupra cum ar trebui să arăt sau să mă prezint. Am început să caut haine funcționale și rezistente, haine de hiking și de pădure, tricouri simple negre de bumbac fără logo, 2-3 perechi de blugi rezistenți, hanorace simple și călduroase, geacă de ski iarna, bocanci toamnă-iarnă. Dacă se rod blugii între picioare punem un petec, nu-i problemă, dacă tricoul e decolorat nu-i problemă, dacă bocancii se sparg după câțiva ani dăm cu prenadez, nu-i problema. Un simplu costum negru făcut la comandă la un croitor bătrân, dar priceput stă ținut în dulap pentru nunți/înmormântări (cămășă albă la nuntă, neagră la înmormântare). Toate hainele mele cu tot cu pantofi intră intră într-o geantă medie. În afaraă de chiloți și ciorapi care mnah, sunt consumabile oarecum, nu cumpăr haine noi cu anii."

O altă soluție amintită este achiziționarea hainelor la mâna a doua.

"Eu cumpăr din sh uri și vintage shop uri de vreo cinci ani (blugi, hanorace, rochii, cămăși, pulovere, uneori și tricouri -mai toate de firma) dar pentru unele articole vestimentare e nevoie să recurg și la fast fashion (maiouri de corp sau anumite tricouri, costume de baie of course, articole de sport) - dar și cele luate noi le port f mult timp.

Contează foarte mult materialul produsului, odată ce conține poliester/poliamida (orice tip de material derivat din plastic) e clar că o să se scămoşeze și o să se facă nașpa f repede (acum la articolele de sport și costume de baie e altceva, uneori sunt și rezistente tipurile de poliester din ele - am o pereche de colanți de sport de 6 ani și sunt încă f buni).

Eu caut să fie 100% bumbac la tricouri sau 95% și să aibă 5% elastan maxim. Alte materiale bune sunt vâscoza, mătasea, inul, lâna etc. Nu îmi vin acum în minte toate dar le găsești pe net. Eu am învățat toate astea despre materiale de la maică-mea, că ea era obsedată să verifice mereu eticheta înainte să cumpere ceva și atunci pe mine mă enerva dar s-a dovedit să aibă dreptate și mă bucur că știu și eu acum."

"Mă confrunt cu aceeași problemă, dar sincer nu îmi permit altceva în afară de fast fashion momentan. O soluție pe care am găsit-o eu? Outlet-urile și sh-urile. În mare parte tot haine de la branduri fast fashion vei găsi acolo, dar măcar faci un bine cumpărând niște haine care probabil vor ajunge să fie aruncate și ieși și tu mult mai bine la preț. Plus că uneori găsești niște comori ascunse sau haine de la branduri care nu se comercializează la noi.

O altă soluție? Creativitatea. Sincer nu îmi arunc niciodată hainele și nu prea le transform în haine de casă, mereu am mare grijă la ele. Așa că hainele care se demodează le păstrez undeva gen subsol sau pod și peste 4-5-6 ani mă bucur din nou de ele. Plus că, mereu încerc să mai scormonesc prin hainele vechi și să creez ținute cu niște haine pe care în mod obișnuit nu le-aș mai purta.

Ultima sugestie este: găsește-ți o croitoreasa bună. Nu ai idee câte haine vechi mi-am modificat/ trasformat și le-am oferit o nouă viață."

