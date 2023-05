Un muntele de haine nefolosite aruncate în deșert, vizibil din satelit. Cum s-a ajuns la acest dezastru

Zeci de mii de tone de haine noi sunt aruncate anual în deșertul Atacama din Chile, formând un adevărat cimitir al modei din sezoanele trecute. Grămada impresionantă este atât de mare încât a putut fi observată din satelit, scrie Insider.

Mormanul masiv de haine este format din articole de îmbrăcăminte fabricate în general în China și Bangladesh, care merg către magazinele din SUA, Europa și Asia. Atunci când hainele nu sunt vândute, acestea sunt duse în portul Iquique din Chile, urmând să fie revândute în țări din America Latină, potrivit Insider.

By purchasing a $44 Existing Image at 50 cm resolution, we can confirm the giant clothes pile in the desert of Chile exists and is growing. https://t.co/47SssKPdtI pic.twitter.com/RlfUSBWbu9