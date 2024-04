”Doar pentru curățare chimică”. Cât de adevărată este eticheta care apare pe multe dintre haine. ”Vor să protejeze marca”

Dacă ai obișnuit să cari puloverele din lână, cardiganele din cașmir și bluzele din mătase la cea mai apropiată curățătorie chimică, această știre ar putea transforma rutina ta de spălare a hainelor și bugetul tău.

Se pare că „Doar pentru curățare chimică” ar putea fi o minciună totală.

„Pentru multe branduri, este doar mai simplu să pună asta pe toate”, a declarat stilistul Liz Teich, cunoscută și sub numele de The New York Stylist, pentru The Post.

"Întotdeauna le spun clienților mei: Uitați-vă la material și nu neapărat la instrucțiunile de îngrijire a hainelor."

La o simplă privire, Teich poate spune când un pulover din cașmir a fost curățat chimic, pentru că substanțele chimice „pot deteriora fibrele de casmir.”

În schimb, ea își pune hainele în mașina de spălat, în interiorul unui sac pentru haine delicate, pe un ciclu rece și delicat, apoi le întinde pe o suprafață plană pentru a se usca.

În ceea ce privește puloverele din lână, acestea nu pot fi spălate la mașină deoarece forma lor va fi distrusă, a continuat ea.

Teich recomandă spălarea manuală a lânii în chiuvetă folosind detergent special pentru lână.

Ads

Cu toate acestea, a avertizat, să nu stoarceți puloverul - înfășurați-l într-un prosop, chiar dacă este complet ud, pentru a absorbi puțină apă înainte de a-l întinde pe o suprafață plană pentru a se usca.

Și în timp ce poate fi "mai ușor" să duci puloverele la curățătoria chimică de pe stradă, oamenii "nu iau în considerare că puloverul tău absoarbe toate acele substanțe chimice de la curățătorie, iar tu îl porți", a spus ea.

Anumiți solvenți chimici utilizați la curățătorie pot prezenta riscuri pentru sănătate - studiile au legat chiar unele agenți de curățare chimică de cancer și Parkinson.

"Așa că nu trebuie să curățați chimic toate puloverele... este o mare greșeală", a spus Teich.

"Nu este grozav pentru tine. Nu este grozav pentru puloverul tău."

Teich a aflat pentru prima dată de mitul „doar pentru curățare chimică” când a fost internă pentru o marcă de îmbrăcăminte, unde îi revenea sarcina să tipărească etichetele de îngrijire. A observat că fiecare piesă de îmbrăcăminte trebuia să fie curățată chimic.

Ads

Este „mai ușor” să lipești o etichetă

Când a întrebat designerul de ce nu existau și alte instrucțiuni pentru spălare, susține că au recunoscut „că este pentru că vor să protejeze marca”.

„Astfel, dacă clientul greșea ceva și în timpul spălării, marca nu era vinovată, deoarece este doar pentru curățare chimică, deci nu era problema lor”, a explicat ea.

Pe lângă asta, a adăugat ea, este „mai ușor” să lipești o etichetă „doar pentru curățare chimică” pe un obiect.

Cu toate acestea, materiale precum poliesterul, bumbacul, viscoza și inul pot fi aruncate în mașina de spălat, a explicat ea, iar chiar și hainele din mătase marcate ca „doar pentru curățare chimică” pot fi aruncate în ciclul „delicat” sau spălate manual.

Ea a remarcat că mătasea este în mod normal curățată chimic pentru a conserva vopseaua - însă țesăturile albe pot fi ușor spălate acasă.

Vâscoza este cunoscută pentru micșorarea la spălare, dar Teich susține că apa caldă și agitația puternică în interiorul tamburului mașinii de spălat sunt vinovate pentru micșorarea fibrelor.

Ads

În schimb, a sfătuit ea, puneți țesăturile din vâscoza în mașină la rece, sau pur și simplu spălați-le manual.

„Mulți se plâng că atunci când scot viscoza din mașină, devine tare și ușor șifonată”, a spus ea. „Deci, ce puteți face este să folosiți un aparat cu aburi și să o înmuiați, iar un astfel de aparat este un instrument minunat pentru a-ți reîmprospăta hainele după spălare oricum - toată lumea ar trebui să aibă unul.”

Când ești în dubii, a recomandat Teich, spală manual.

"Dacă plătești pentru spălarea rufelor, probabil că nu separi doar câteva pulovere pe rând," a spus ea.

"Este important, dacă există piese mai fragile, să le ții separate."

Blugii, sacourile și puloverele pot fi purtate de mai multe ori înainte de a fi spălate

Există totuși o piesă vestimentară pe care ea întotdeauna o va curăța chimic: sacourile. Curățarea chimică conservă căptușeala, în timp ce spălarea la mașină o poate distruge, dar ea curăță doar sacourile o dată pe sezon.

Deși poate fi tentant să speli hainele des dacă locuiești într-un oraș poluat Teich spune că blugii, sacourile și puloverele pot fi purtate de mai multe ori înainte de a fi spălate.

Între purtări, ea recomandă utilizarea unui spray făcut acasă compus dintr-o parte vodcă și o parte apă pentru a elimina mirosul, în timp ce blugii pot fi plasați într-un sac de plastic în congelator pentru a "ucide germenii".

La sfârșitul zilei, spălarea mai puțin frecventă va prelungi durata de viață a oricărui material, mai ales cu mai puțină expunere la substanțe chimice.

„Dacă porți haine toată ziua, ele intră în contact cu corpul tău întreaga zi, iar pielea este cel mai mare organ al tău, deci este foarte important să fii conștient de acest lucru”, a spus Teich.