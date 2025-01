Hainele viitorului: Treningul din argint care blochează undele radio și te face invizibil pe radar. La ce preț se vinde

Dacă ești paranoic în legătură cu faptul că agențiile guvernamentale și companiile îți urmăresc locația, experții au găsit soluția.

Brandul britanic Vollebak vinde un trening futurist din argint pur, care blochează undele radio, astfel încât nimeni să nu te poată urmări sau suna.

Materialul din argint blochează radiațiile electromagnetice, detectarea prin infraroșu și chiar bacteriile – protejându-ți întregul corp.

„Shielding Suit” vine cu buzunare pentru smartphone, astfel că nu poți fi detectat – chiar dacă dispozitivul tău este oprit.

Vollebak, cunoscut pentru „hainele viitorului”, a folosit același material de protecție folosit de NASA pentru roverul său Curiosity, trimis pe Marte.

„Am proiectat jacheta astfel încât să fie confortabilă, potrivită pentru a fi purtată oriunde, exact ca o jachetă ușoară de zi cu zi; singura diferență este că vei arăta ca și cum ai fi coborât dintr-o navetă spațială”, spun cei de la Vollebak.

Totuși, această ținută strălucitoare nu este tocmai accesibilă – jacheta și pantalonii costă împreună 3.990 de lire sterline.

Vollebak este deja cunoscut pentru hainele sale excentrice, care includ o „jachetă apocaliptică” rezistentă la lavă și un „cocon” pentru o călătorie pe Marte – și chiar lucrează la o pelerină de invizibilitate în stil Harry Potter.

„Mult înainte ca roverul Curiosity să ajungă pe Marte pentru a căuta semne de viață, a fost testat aici, pe Pământ”, spun cei de la Vollebak pe site-ul lor.

„Așadar, NASA a creat o cort de protecție electromagnetică, conceput pentru a bloca complet radiațiile electromagnetice externe în timpul testării.

„Am preluat această tehnologie și am transformat-o în primul nostru Shielding Suit.”

Învelișul exterior al costumului este impregnat cu argint pur, care blochează undele radio și microundele în intervalul de frecvență de la 0,2 GHz la 10 GHz.

Acest interval include Wi-Fi, Bluetooth și sateliți de bandă Ku, precum și sisteme radar care folosesc unde radio pentru a determina distanța și direcția obiectelor.

- @vollebak releases the shielding suit, a wearable outfit made of pure silver that blocks radio waves so no one can track the users https://t.co/iDuyPMPqfu pic.twitter.com/d4KfKNtxjx