Polițiștii de frontieră au capturat haine "de firmă" și parfumuri contrafăcute în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Din ce țară erau aduse

Autor: Mihai Diac
Duminica, 24 August 2025, ora 14:27
136 citiri
Șoseaua spre podul Giurgiu - Ruse, care face legătura între România și Bulgaria - FOTO Facebook /Poliția Română

Articole vestimentare și de parfumerie susceptibile a fi contrafăcute, a căror valoare s-ar ridica la 1.447.250 lei dacă ar fi comercializate ca produse de marcă, au fost descoperite de polițiștii de frontieră giurgiuveni în trei autocare care efectuau curse pe ruta Turcia - România.

În zilele de 22 și 23 august 2025, polițiștii de frontieră de la Sectorul Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ, au verificat, în cadrul unor acțiuni pe DN 5, mai multe autocare aparținând unor operatori de transport persoane ce efectuau curse regulate pe ruta Turcia - România.

'În urma controlului amănunțit asupra a trei autocare, polițiștii de frontieră au descoperit un număr de 7.008 articole vestimentare și de parfumerie, susceptibile a fi contrafăcute, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, pentru care șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență sau autentificare', se arată într-un comunicat de presă transmis de ITPF Giurgiu.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În acest caz, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

