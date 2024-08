Românii, nemulțumiți de calitatea hainelor: "Aproape că regret vremurile când găseam blugi Forza în Obor și rezistau la purtare"

Calitatea hainelor a scăzut din cauza producției în masă și a modelului fast fashion, care favorizează utilizarea materialelor ieftine și a unor procese de fabricație rapide, dar mai puțin durabile. În plus, multe companii reduc costurile prin externalizarea producției în țări cu forță de muncă mai ieftină și prin folosirea unor materiale de calitate inferioară, ceea ce afectează durabilitatea articolelor vestimentare.

O altă cauză este designul intenționat pentru uzură rapidă, care determină consumatorii să înlocuiască frecvent hainele. De asemenea, atenția redusă la detalii și creșterea utilizării materialelor sintetice, mai puțin durabile decât fibrele naturale, contribuie semnificativ la scăderea calității hainelor.

Românii resimt consecințele, iar subiectul este de interes în mediul online. Recent, un utilizator al platformei Reddit a deschis o discuție pe această temă.

"De unde vă luați haine care sa nu arate ca naiba după câteva spălări?"

"Am încercat mai multe branduri (de mall) și aceleași rezultate, după câteva spălări hainele ori se scămoșează, ori se decolorează și arată rău. Am schimbat detergenții, am luat inclusiv detergent de haine negre, folosesc program destul de liniștite la mașina de spălat, și rezultatele sunt întotdeauna aceleași.

Am presupus greșit că, dacă merg pe variante mai scumpe, o să se vadă diferența. Fals. E doar un imprimeu pe materiale ieftine.

Ads

Aproape că regret vremurile când găseam blugi Forza în Obor și rezistau la purtare. Acum parcă sunt gândite toate să le schimbi în fiecare an. spoiler alert: nu îmi place să dau banii pe haine permanent". a scris acesta pe Reddit.

"Hainele merg spălate cu mai puțin detergent"

Și alții reclamă în comentarii aceste probleme. Unii se referă la soluțiile pe care le-au găsit.

“Spoiler alert: chiar sunt gândite să se strice de la an la an.”

“Un reminder rapid că ar trebui să spălați hainele pe cicluri de spălare mai lungi. Încheiați fermoarele, mai ales alea de metal. Iar hainele cu nasturi ar trebui puse descheiate. Hainele merg spălate cu mai puțin detergent decât ne fac să credem în reclame iar balsamul de rufe e un scam.”

"Ideea e să se deterioreze repede că să cumperi altele"

Ads

Cineva crede că o soluție ar putea fi cumpărarea hainelor de la magazine second hand.

“Sunt mai proaste fiindcă toate magazinele din mall vând numai fast fashion, adică haine cusute pe repede înainte, din materiale proaste și ieftine, majoritatea sintetice sau un mix de sintetice și ideea e să se deterioreze repede că să cumperi altele, trăiască profitul. Dacă pe eticheta vezi Made în Bangladesh, India, Vietnam, Pakistan, China etc. atunci e fast fashion.

Pentru haine mai ok încearcă la magazine second hand (nu este la sigur că găsești tot timpul ceva bun, fiind și acestea inundate cu haine proaste din donații, deci tot fast fashion) și stai departe de tot ce e sintetic (poliester, poliamida, acril, care se scămoșează imediat și se deformează).

Ca idee, eu am un pulover din acril vechi de vreo 20 de ani și încă arată impecabil, deși îl port prin casă și e spălat des. Ultima dată când am cumpărat o bluza din acril (acum vreo 4 ani) după 2 spălări arată de parcă am purtat-o 3 ani.

*Old voice complaining* Nu se mai fac că pe vremuri!”

Ads

“Învață materialele și să citești etichetele, cât și densitatea materialelor. Sunt câteva tabele pe care le înveți repede.

Apoi găsește niște brand-uri care fac haine de calitate, durabile, ușor off-mainstream:

Poți găsi o mulțime de brand-uri sau chiar producători mici pe net care vând tricouri peste calitatea pieței generice, cu design-uri unice, poate chiar personalizate sau lucrate manual, pentru aceiași 120 lei.

Pe de altă parte am dat 180 lei pe 10 tricouri, uni, bumbac 100% care fac 3 ani în curând.”

“Acum 15 ani standardul de calitate era altul. În ziua de azi hainele sunt făcute aproape de unică folosință, nici nu e de mirare că alții le aruncă după 2-3 purtări.“

“Contează și ce programe folosești... eu spăl la 30 grade și cu 800rpm, adică alea pe care le am purtat o dată de două ori. Hainele de sala, 60min. Șosete, lenjerie, 2h, 60grade.”

"E exact motivul pentru care am învățat să-mi fac singură haine"

Ads

O utilizatoare mărturisește că își face singură hainele.

“Nu știu să îți răspund, pot doar să zic că e exact motivul pentru care am învățat să-mi fac singură haine. Îmi cumpăr metraj de în 100%, sau orice alt material natural (bumbac, cânepă), și îmi fac câteva bluze care mă țin cu anii. E foarte trist că în magazine nu mai găsești absolut nimic de calitate, sau dacă găsești sunt îngrozitor de scumpe toate. O bluză din în 100% depășește lejer 500 lei, materialul pentru una e până în 100 delei. Așa că îți recomand, dacă știi pe cineva care se ocupă cu croitoria, să îți faci la comandă cu material cumpărat de tine, să știi ce iei. Așa ai ceva unic și de foarte bună calitate”.

“Îți sugerez dacă vrei în continuare să iei haine de la magazinele accesibile fizic, să verifici și din ce material sunt făcute. Încearcă să cumperi materiale organice: lână, bumbac, in, cașmir și mai rar poliester doar pentru că arată bine dar după câteva spălări arată de parcă ai fost în război”.

Ads