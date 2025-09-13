6 articole vestimentare pe care nu trebuie să le speli după fiecare purtare

Există situații în care hainele sunt spălate prea des, iar acest lucru se aplică cu atât mai mult în cazul spălării regulate a diferitelor articole vestimentare. Deși ar trebui să îți menții hainele curate și igienice pentru a preveni mirosurile neplăcute, iritațiile pielii sau infecțiile, ar trebui să te gândești și la durata de viață a articolelor vestimentare.

Spălarea prea frecventă le poate uza mai repede, așa că este bine să eviți spălările inutile atunci când se poate. În timp ce unele articole (cum ar fi hainele de sport) trebuie spălate după fiecare purtare, altele rezistă la mai multe utilizări înainte de a necesita o curățare.

Scott Schrader, expert în curățenie, spune că, dacă un articol vestimentar nu miroase, nu este pătat sau plin de transpirație, el recomandă doar reîmprospătarea lui — prin aburire, aerisire sau aerisire — în locul spălării.

„Acest lucru va păstra țesătura mai nouă, va reduce micșorarea hainelor și îți va înjumătăți cantitatea de rufe de spălat”, spune Schrader.

Iată șase articole pe care nu este nevoie (și nici indicat) să le speli după fiecare purtare, ca să reduci spălarea și să îți păstrezi hainele în stare mai bună, potrivit realsimple.com.

Jeans

Schrader spune că blugii sunt unele dintre cele mai spălate în exces articole vestimentare. De multe ori sunt băgați la spălat după o singură purtare, când ar fi fost suficientă doar aerisirea sau curățarea locală a unei pete.

„Denimul este foarte rezistent”, adaugă Schrader. „Nici nu absoarbe transpirația prea mult. Dacă nu sunt foarte murdari, spală-i după patru până la șase purtări. Spălările mai rare păstrează culoarea și viața materialului.”

Pulovere

Dacă vrei să porți același pulover confortabil în fiecare zi din săptămână — poți face asta. Schrader spune că puloverele și cardiganurile nu trebuie spălate după fiecare purtare, deoarece de obicei sunt purtate peste alte haine, ceea ce înseamnă că nu intră în contact direct cu transpirația sau uleiurile pielii. Așadar, cu excepția cazului în care verși ceva pe ele sau sunt vizibil murdare, este suficient să le speli după cinci până la șapte purtări.

Jachete și sacouri

Asemenea puloverelor, jachetele și sacourile sunt purtate ca strat exterior peste alte haine, deci nu trebuie spălate la fel de des ca un tricou, de exemplu. În plus, aceste articole au de obicei o croială mai structurată care poate fi deteriorată prin spălări frecvente și adesea necesită metode speciale de curățare. Schrader recomandă curățarea (chimică sau prin aburire) a jachetelor și sacourilor la fiecare sezon sau după 5-10 purtări.

Pantaloni de costum și pantaloni eleganți

La fel ca sacourile, pantalonii eleganți au o croială și o formă specifică ce pot fi afectate de spălarea la mașină. Prin urmare, este important să îi cureți mai atent și mai rar — aproximativ după 5-10 purtări sau de două ori pe sezon.

Pijamale

Dacă transpiri mult în somn, această regulă nu ți se aplică. În general însă, „dacă faci duș înainte de culcare, [pijamalele] sunt bune la trei-patru purtări înainte de a le spăla”, spune Schrader.

Sutiene

Și aici depinde de cât de mult transpiri și de preferințele tale personale. Totuși, se recomandă spălarea lor după trei-patru purtări. Iar când le speli, pune-le într-un săculeț special de spălat pentru a le proteja și pentru a nu deteriora alte articole vestimentare.

