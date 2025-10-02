Cum ne vopsim corect părul și de ce aspecte să ținem cont când ne alegem culoarea

Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din România, dezvăluie anual tendințele în materie de coafuri, tunsori și nuanțe de păr. Specialistul subliniază că nu este necesar ca toate clientele să adopte imediat ultimele trenduri, ci că e important să se consulte cu un profesionist înainte de a lua decizii.

Renumit pentru combinațiile de culori îndrăznețe și armonioase, pentru tunsori moderne și tehnici de colorare care evidențiază textura părului, Perjovschi vine de fiecare dată cu propuneri noi.

„Revin culorile calde. Atât arămiul, arămiul teracotă, arămiul foarte aprins, combinația de arămiuri și de joc de balayage între arămiu și ciocolatiu, dar și movul prună. Se poartă și roșul cherry foarte tare pentru că sunt, într-adevăr, niște nuanțe care sunt de foc pentru toamnă, dar și pentru sezonul următor. Pe lângă aceste nuanțe sunt și nuanțele naturale de pământiu, dar cea mai folosită tehnică în continuare și anul acesta și anul următor este tot de balayage. Diferită, în schimb, mici particularități. Avem contouring-ul un pic mai accentuat. Important este că avem libertatea de a ne juca cu aceste tehnici de colorare și obținem niște rezultate foarte frumoase”, explică hairstilistul pentru Libertatea.

Cum alegem corect schimbarea de look

Perjovschi atrage atenția că modelele pe care le prezintă nu trebuie considerate un etalon pentru toate cliente. Fiecare femeie trebuie să își analizeze forma feței și să adapteze tunsoarea și nuanța la propriile trăsături.

„Dacă avem un păr scurt, într-adevăr arămiul se vede un pic mai puternic, dar dacă avem un arămiu mai șters, mai cuminte, mai domolit, să zicem că nu pupă atât de bine cu tunsoarea. Dar dacă avem un pixie, un hibrid între tunsoarea scurtă și bob, vine foarte bine cu un portocaliu aprins. Sau dacă avem un arămiu care este natural, putem să-l accentuăm foarte tare cu niște șuvițe mult mai intense de arămiu sau de galben. Adică trebuie să creăm acel contrast și acele accente de culoare care scot în evidență trăsăturile foarte bine”, adaugă el. „Avem atât de multe subtonuri și nuanțe, încât putem să ne jucăm cu ele.”

Indiferent dacă doresc să acopere firele albe, să își schimbe culoarea părului sau pur și simplu să experimenteze trendurile, femeile sunt sfătuite să țină cont de recomandările unui specialist.

„Atunci când alegem o culoare sau o tunsoare trebuie să ne consultăm foarte bine cu hairstylistul la care mergem de obicei și în care avem încredere și să ascultăm sfaturile, iar acele argumente să fie foarte bine definite pentru că depinde foarte mult de cum ai culoarea tenului, culoarea ochilor, forma feței. Sunt persoane cărora nu li se potrivesc culorile calde și atunci le vin foarte bine culorile reci, plus, de asta chiar dacă le-ar veni bine cu o nuanță caldă ele nu se simt bine și nu se identifică cu acea culoare și își doresc o culoare mult mai rece. Dar știi cum e? Cu ce culoare naturală ne naștem, aia ne vine cel mai bine și putem să jonglăm cu variații din aceeași paletă. Noi vorbim de blond, brunet și roșcat, dar avem atât de multe subtonuri și nuanțe încât putem să ne jucăm cu ele într-o varietate foarte mare de combinații”, explică specialistul.

