Cel puțin 12 presupuși criminali au fost uciși în bătaie și arși pe străzile capitalei statului Haiti VIDEO

Cel puțin 12 presupuși criminali au fost uciși în bătaie și arși, în plină zi, pe străzile capitalei Haiti, Port-au-Prince.

Imaginile îngrozitoare apărute pe rețelele sociale arată cum bărbați plini de sânge au fost forțați de polițiști înarmați să zacă pe străzi, înainte ca trecătorii să arunce în ei cu anvelope, să le stropească cu benzină, ca mai apoi să le dea foc, scrie The Guardian, citat de stirileprotv.ro.

Un martor ocular a declarat pentru Associated Press că mulțimea a luat victimele de la poliție, după ce au fost reținute în cartierul Canapé-Vert din Port-au-Prince, și a început să le bată și să arunce în ei cu pietre, iar mai apoi le-au ars trupurile.

Sute de curioși s-au adunat la fața locului, pentru a asista la atacul de coșmar.

Într-o declarație postată pe Facebook, poliția națională haitiană a declarat că ofițerii săi au interceptat un grup de presupuși contrabandiști, care călătoreau într-un microbuz, dar că, ulterior, mai mult de 12 dintre acești bărbați au fost „din păcate linșați de către membrii populației”. O înregistrare video a arătat pistoale și încărcătoare AK47, despre care poliția a spus că au fost confiscate de la victime.

