Cum a ajuns Haiti pe mâna lui Jimmy „Grătar“ Cherizier, un fost polițist transformat în lider de bandă

Jimmy Chérizier, un puternic lider de bande cunoscut și sub numele de „Grătar“ FOTO: Sky News

Chiar dacă bandele au terorizat Haiti, au răpit civili în masă și au fost uciși după bunul plac, primul ministru al țării a ținut puterea ani de zile. Apoi, în câteva zile, totul s-a schimbat.

În mijlocul tulburărilor politice nemaivăzute de când președintele țării a fost asasinat în 2021, prim-ministrul haitian, Ariel Henry, a acceptat să demisioneze. Acum, țările vecine se străduiesc să creeze un consiliu de tranziție care să conducă țara și să pună la cale alegeri, ceea ce odată părea o posibilitate îndepărtată.

Ceea ce a făcut acest moment diferit, spun experții: bandele s-au unit, forțând liderul țării să renunțe la putere, scrie The New York Times.

„Prim-ministrul Ariel a demisionat nu din cauza politicii, nu din cauza demonstrațiilor masive de stradă împotriva lui de-a lungul anilor, ci din cauza violenței bandelelor criminale”, a declarat Judes Jonathas, un consultant haitian care a lucrat ani de zile în furnizarea de ajutor. „Situația s-a schimbat total acum, pentru că bandele lucrează acum împreună”.

Ce vor bandele?

Nu este clar cât de puternică este alianța sau dacă va dura. Ceea ce este evident este că bandele încearcă să-și valorifice controlul asupra Port-au-Prince, capitala, pentru a deveni o forță politică legitimă în negocierile intermediate de guverne străine, inclusiv Statele Unite, Franța și națiunile din Caraibe.

La începutul lunii martie, premierul Henry a călătorit la Nairobi pentru a finaliza un acord pentru ca o forță de securitate condusă de Kenya să fie dislocată în Haiti. Grupuri criminale au profitat de absența prim-ministrului, care este foarte nepopular. În câteva zile, bandele au închis aeroportul, au jefuit porturi maritime, au atacat aproximativ o duzină de secții de poliție și au eliberat din închisoare aproximativ 4.600 de prizonieri.

Ei i-au cerut lui Henry să demisioneze, amenințând că va agrava violența dacă refuză. Din moment ce el a fost de acord să demisioneze, bandele par să se concentreze în mare parte pe asigurarea imunității față de urmărirea penală și a rămâne în afara închisorii, au spus analiștii.

„Cel mai mare obiectiv al lor este amnistia”, a spus Jonathas.

Cel mai proeminent aliat politic al criminalilor este Guy Philippe, un fost comandant al poliției și lider de lovitură de stat, care a executat șase ani în închisoarea federală din SUA pentru spălare de bani din droguri, înainte de a fi deportat înapoi în Haiti la sfârșitul anului trecut. El a dat semnalul cererilor de demisie a premierului Henry.

Acum Philippe cere deschis ca bandele să primească amnistia.

Philippe nu are un loc în consiliul de tranziție desemnat să conducă Haiti. Dar el își folosește legăturile cu partidul politic Pitit Desalin pentru a aduce aceste cereri la masa de negocieri din Jamaica, unde oficiali din Caraibe și internaționali se întâlnesc pentru a găsi o soluție la criza din Haiti, potrivit a trei persoane familiare cu discuțiile.

„Grătar“ a devenit una dintre cele mai cunoscute fețe ale noii alianțe a bandelor

Decizia liderilor de bande de a se uni a fost cel mai probabil motivată de dorința de a consolida puterea după ce premierul Henry a semnat acordul cu Kenya pentru a aduce 1.000 de ofițeri de poliție la Port-au-Prince, a declarat William O'Neill, expertul Națiunilor Unite în drepturile omului.

Mulți membri ai bandelor din Haiti sunt adolescenți, a spus el, care caută să fie plătiți, dar care probabil au puțin interes să intre în război cu o forță de poliție bine înarmată.

Bandele respectă „frica și forța”, a spus O'Neill. „Se tem de o forță mai puternică decât ei.”

În timp ce mulți se îndoiesc că forța kenyană va aduce stabilitate de durată, sosirea ei ar reprezenta cea mai mare provocare pentru controlul teritorial al bandelor din ultimii ani.

„Gaștile au auzit despre această forță condusă de Kenya”, a spus Louis-Henri Mars, directorul executiv al Lakou Lapè, o organizație care lucrează cu bandele haitiane. „Apoi au văzut că în sfârșit vine, așa că au lansat o lovitură preventivă”.

Violența declanșată de bande au închis o mare parte din capitală și l-au împiedicat pe premierul Henry să se poată întoarce în țara sa.

Acesta a fost punctul de răsturnare: liderii Statelor Unite și Caraibe au considerat situația din Haiti ca fiind „insuportabilă”. Oficialii americani au concluzionat că Henry nu mai era un partener viabil și și-au acentuat apelurile pentru ca acesta să se îndrepte rapid către o tranziție de putere, au declarat oficialii implicați în negocierile politice.

De atunci, liderii de bande vorbesc cu jurnaliştii, ţin conferinţe de presă, promit pace şi cer un loc la masa negocierilor.

Jimmy Chérizier, un puternic lider de bande cunoscut și sub numele de „Grătar“, a devenit una dintre cele mai cunoscute fețe ale noii alianțe a bandelor, cunoscută sub numele de Living Together.

Fost ofițer de poliție cunoscut pentru cruzimea sa, gașca lui Chérizier, G-9, contolează centrul orașului Port-au-Prince și a fost acuzată că a atacat cartiere aliate cu partidele politice de opoziție, jefuit case, violat femei și ucis oameni la întâmplare.

Cu toate acestea, în conferințele sale de presă, Chérizier și-a cerut scuze pentru violență și a dat vina pe sistemele economice și politice din Haiti pentru sărăcia și inegalitatea țării. Philippe i-a dat dreptate.

„Acele fete tinere, acei băieți tineri, nu au altă șansă – să moară de foame sau să ia arme”, a spus Philippe pentru NYT. „Au ales să ia arme.”

Florida desfășoară trupe și nave pentru a stopa potențialul aflux haitian

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, desfășoară 250 de polițiști și o flotă aeriană și maritimă în apele sudice ale Floridei pentru a ajuta la stoparea unui potențial val de imigranți haitiani. Haiti s-a cufundat în haos și violență, bandele controlând 80% din capitală și mari zone rurale, forțând zeci de mii de oameni să-și părăsească casele. Prim-ministrul Ariel Henry a demisionat marți pentru a face loc unui guvern de tranziție, iar SUA și alte țări au evacuat personalul neesențial al ambasadelor.

