"Să te pupe mama!" Imaginea zilei de ieri de la Campionatul Mondial

Marocul a produs una dintre surprizele zilei de ieri, învingând Belgia cu 2-0.

Maroc are patru puncte după primele două meciuri, după ce a făcut egal cu Croația și a învins Belgia. Echipa africană are șanse de calificare mari, mai ales că va juca în ultimul meci împotriva unei echipe deja eliminate, Canada.

După victoria împotriva Belgiei, Achraf Hakimi, jucătorul lui PSG, a mers în tribune pentru a-și îmbrățișa mama, un gest emoționant și apreciat de întreaga lume. El i-a dat și tricoul de joc mamei.

Din păcate, fanii marocani nu au știut să se bucure decent de victorie. La Bruxelels, ei au fost protagoniștii unor acte de vandalism, devastând centrul orașului și provocând haos.

