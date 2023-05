Patrick Mouratoglou, ultimul antrenor al Simonei Halep, pare din ce în ce mai distant de jucătoarea pe care o pregătea atunci când a fost depistată pozitiv.

Tehnicianul francez a nominalizat cele trei sportive care domină circuitul WTA, nimindu-le mari jucătoare. Între ele nu se numără și Simona Halep.

„WTA are trei mari jucătoare!

Sabalenka, Swiatek, Rybakina.

A treia nu are un clasament mai bun pentru că punctele obținute după câștigarea turneului de la Wimbledon nu s-au pus (n.r. – din cauza restricționării jucătorilor ruși și belaruși)”, a scris Patrick Mouratoglou, pe pagina sa de Twitter.

Simona Halep n-a mai jucat din luna august și încă așteaptă o decizie privind suspendare sa.

WTA has its big 3!

Sabalenka, Swiatek, Rybakina.

The third one doesn’t have the ranking just because her points from Winning Wimbledon haven’t been displayed.