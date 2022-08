Cum explică Simona Halep eliminarea surprinzătoare de la US Open

Simona Halep a pierdut în turul I de la US Open, în fața ucrainenecei Daria Snigur, locul 124 WTA, producând șocul rundei inaugurale.

Halep a explicat cauzele înfrângerii și a avut doar cuvinte de laudă la adresa adversarei sale, dar s-a arătat optimistă că va reveni mai puternică, după acest duș rece, fiind convinsă că lucrurile vor merge mai bine în viitor.

"Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine.

Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte", a declarat Simona Halep, în exclusivitate pentru Eurosport, post care transmite competiția.

Tot azi noapte, Gabriela Ruse a învins-o pe Daria Saville, iar JAqueline Cristian a pierdut la Ana Kontaveit.

În această seară intră în joc Irina Begu și Sorana Cîrstea.

