Simona Halep a confirmat faptul că s-a despărțit de Adrian Marcu și de Daniel Dobre și că va colabora cu Patrick Mouratoglou. Ea a declarat că nu s-a pus niciodată problema să fie pregătită de polonezul Piotr Sierzputowski.

Halep a declarat pentru treizecizero.ro că nu dorește să intre în detaliile despărțirii de Marcu și de Dobre. „Confirm că m-am despărțit de domnul Marcu și de domnul Dobre, dar n-aș vrea să discut de ce am ales așa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem și rămânem în continuare prieteni. Așa am simțit eu că e mai bine pentru mine. Ei știu de ce am decis așa și e suficient”, a spus Simona.

Halep spune că e foarte greu să găsești un antrenor perfect.

„Și înainte a fost greu de găsit. Și așa e mereu. Am mai vorbit cu niște fete în vestiar și mi-au spus că e foarte greu să-ți găsești un antrenor care să se potrivească cu tine, ca om, e ceva foarte sensibil. Mi s-a părut greu întotdeauna. Sunt și eu o persoană exigentă, și cu mine, dar și cu echipa. Tot timpul am senzația că trebuie mai bine, mai bine, mai bine.

E sensibil să spui cum ar fi antrenorul ideal. Mi-a plăcut mult de Darren. Ca antrenor, ca psiholog, ca pedagog, ca să spun așa. Dar fiecare vede altceva într-un antrenor”, a declarat Halep.

Ads

Ea va merge la Doha și la Dubai cu un sparring-partner de la academia francezului Patrick Mouratoglou, antrenorul care are pe mână jucători precum Serena Williams sau Stefanos Tsitsipas.

Apoi, ea intenționează să meargă la academia lui Mouratoglou pentru a se pregăti acolo.

„O să mai merg la Mouratoglou să mă antrenez. Chiar îmi doresc să merg, pentru că n-am mai fost niciodată la o academie; nici când eram mică, nu prea eram adepta ideii de academie. Dar acum chiar vreau să încerc și altceva, pentru că știu că e un nivel ridicat acolo, cu mulți jucători de top.”

Ads