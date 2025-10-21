Mai multe destinații din România, recomandări de top din Europa pentru Halloween, într-un clasament realizat de o prestigioasă publicație internațională de turism

România se numără printre destinațiile de top din Europa pentru petrecerea Halloweenului, potrivit unui clasament realizat de platforma Lonely Planet, recunoscută internațional pentru ghidurile și informațiile turistice.

Cu locuri încărcate de mister și legende, precum Castelul Bran, cetatea Sighișoara sau pădurea Hoia-Baciu, țara noastră oferă experiențe autentice pentru iubitorii de povești supranaturale. Alături de Transilvania, în top se regăsesc și destinații spectaculoase din Franța, Spania, Italia, Polonia și Marea Britanie, care îmbină istoria, miturile și atmosfera festivă a sărbătorii de Halloween.

Pentru pasionații de mister, legende și experiențe de Halloween, Europa oferă destinații pentru toate gusturile: de la castele medievale și păduri bântuite din România, până la sate cu povești despre vrăjitoare în Spania sau păduri mitice din Franța, arată Digi24.ro

Bran și Sighișoara, destinații de top

Transilvania este cea mai potrivită pentru o experiență autentică.

„Această regiune nu este numai o gazdă ideală pentru atmosfera de Halloween - misterul face parte din identitatea ei. Poți vizita Castelul Bran, cunoscut drept „Castelul lui Dracula” (localitatea Bran, județ Brașov), sau să participi la o petrecere costumata de Halloween în cetatea medievală Sighișoara (municipiu Sighișoara, județul Mureș), locul de naștere al lui Vlad Țepeș și sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO”, recomandă cei de la Lonley Planet.

Ads

Platforma promovează și Pădurea Hoia-Baciu, renumită pentru reputația sa de una dintre cele mai „bântuite păduri” din lume.

„Vrei să te apropii de lumea spiritelor? Rătăcește prin ceața misterioasă a pădurii, dar ai grijă să reții potecile, ca să poți găsi drumul înapoi - nu ți-ai dori să te trezești singur aici după lăsarea întunericului, alături de fantomele care bântuie aceste locuri.”

Rezervația din Cluj-Napoca este asociată cu numeroase legende despre lumini ciudate, dispariții misterioase, fenomene electrice și zone în care vegetația refuză să crească, consolidând aura sa mistică.

Ce orașe europene mai sunt în topul destinațiilor

Parisul îmbină misterul istoric cu eleganța culturală în perioada Halloweenului. Vizitatorii pot explora Catacombele, un labirint subteran care adăpostește rămășițele a milioane de persoane și dezvăluie o parte mai puțin cunoscută a trecutului orașului.

Traseele prin cartierul Gambetta și cimitirul Père Lachaise completează experiența, oferind ocazia de a reflecta asupra istoriei și patrimoniului parizian. Pe măsură ce seara se instalează, Parisul devine o scenă vibrantă: localnicii și turiștii, costumați în personaje fantastice, animă străzile și mijloacele de transport, creând o atmosferă festivă și teatrală.

Ads

Zugarramurdi, situat în regiunea Navarra, Spania, este cunoscut pentru legăturile sale istorice cu vrăjitoria. Satul este celebru pentru ceea ce este considerat „echivalentul spaniol al proceselor vrăjitoarelor de la Salem”.

În secolul al XVII-lea, în timpul Inchiziției spaniole, locuitorii au fost acuzați de vrăjitorie, ceea ce a dus la condamnări și execuții. Principalele atracții includ Peșterile Zugarramurdi, cu galerii impresionante și jocuri naturale de lumină, și Museo de las Brujas (Muzeul Vrăjitoarelor), care documentează atât perioada Inchiziției, cât și tradițiile locale, mitologia bască, plantele folosite în medicina populară și ritualurile ancestrale. Satul organizează anual un „festival al vrăjitoarelor”, reînviind tradițiile prin spectacole și activități tematice.

York este considerat „unul dintre cele mai bântuite orașe din Europa”. Străzile sale medievale pot fi explorate prin tururi tematice sau spectacole teatrale, oferind experiențe captivante pentru vizitatori.

„Treasurer’s House” este recunoscut ca un punct de atracție pentru fantome, inclusiv Grey Lady (fosta proprietară) și copii, pisici sau câini fantomă. În plus, traseul „Ghosts in the Gardens” permite admirarea sculpturilor eterice din sârmă, îmbinând arta contemporană cu atmosfera mistică a orașului.

Rezervația Biała Woda, Polonia. Zona găzduiește specii mari de mamifere, precum bizoni europeni, urși bruni, lupi și căprioare. Popularitatea sa pentru experiențe tematice de Halloween derivă din atmosfera naturală și izolată a locului, mai degrabă decât din evenimente oficiale.

Ads