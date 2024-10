Halloween, între tradiții și superstiții. Sociolog: ”Noi, românii, avem o cultură populară plină de spirite rele, măști, descântece și vrăji”

Halloween, o sărbătoare îndrăgită mai ales de copii datorită costumelor și dulciurilor, are rădăcini tare vechi, în Irlanda de dinaintea cuceririi ei de romani. Este marcată prin petreceri în fiecare seară de 31 octombrie. Sociologul Gelu Duminică le reamintește criticilor Halloweenului că peste două luni vine Crăciunul, sărbătoare creștină cu tradiții în care se folosesc și măști.

Istoria şi originile Halloween-ului

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, Halloween-ul nu provine din Statele Unite. Existenţa ei este mult mai veche şi această sărbătoare s-a născut în vestul Europei. Ea derivă din sărbătoarea Samain (nume irlandez) sau Samonios (nume galez), creată de celţi. Acea sărbătoare religioasă, oficiată de druizi, se ţinea la sfârşitul toamnei (după recoltat) şi marca intrarea într-un nou an. În Irlanda şi în Ţara Galilor, oamenii se temeau de noaptea de Samain, în timpul căreia spiritele malefice puteau să apară pentru a bântui lumea celor vii. Pentru a evita acele prezenţe "întunecate" şi pentru a îndepărta pericolul, vechii celţi aprindeau focuri în aer liber. Această noapte reprezintă şi o punte de legătură între lumea celor vii şi cea a morţilor. Celţii lăsau deschise uşile caselor pentru ca defuncţii din familiile lor să poată să revină pentru câteva ore alături de cei vii.

Tradiţia s-a estompat însă odată cu sosirea romanilor în Ţara Galilor şi a creştinismului în acea regiune, în jurul secolului al V-lea e.n. Papa Bonifaciu al IV-lea a declarat, în 610 e.n., că această sărbătoare este păgână şi a decis să înfiinţeze Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor. Celebrată în epocă în 13 mai, Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor şi-a schimbat data la sfârşitul secolului al VIII-lea şi a fost fixată la 1 noiembrie în Europa Occidentală. Anumiţi istorici văd în ea o referire clară la sărbătoarea celtă Samain şi o voinţă evidentă de a "creştiniza" Samain-ul. Această referire şi-a găsit un ecou şi atunci când a fost instituită, în secolul al X-lea, Sărbătoarea morţilor, în 2 noiembrie, a doua zi după Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

În pofida creştinării sărbătorii de la sfârşit de octombrie, tradiţiile populare au rămas ancorate în spiritul irlandezilor. Dintr-o dată, aceia dintre ei care au imigrat în masă în Statele Unite în secolul al XIX-lea pentru a scăpa de foamete au luat cu ei credinţele şi sărbătorilor poporului din care proveneau. Astfel a renăscut sărbătoarea Halloween-ului. Iar numele de Halloween prezintă o referire directă la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor. El derivă din "All Hallows Eve" sau "All Hallows Even", adică "Ajunul Nopţii Sfinte". Deci, ajunul datei de 1 noiembrie - 31 octombrie.

Jack O'Lantern şi dovleacul de Halloween

Cum ar arăta Halloweenul fără dovleci? Şi fără personajul emblematic Jack O'Lantern? Şi el îşi are originile tot în Irlanda. Într-o poveste tradiţională, Jack, un fierar şiret, avar şi beţiv, se întâlneşte cu diavolul într-un bar. Diavolul îi cere sufletul, dar Jack reuşeşte să îl păcălească. Au urmat alte provocări lansate între irlandez şi diavol. Atunci când Jack a murit, într-o zi de 31 octombrie, porţile Raiului au rămas închise pentru el. Dar şi cele ale Iadului. Jack a fost astfel condamnat să rătăcească în tenebre. A obţinut însă o ultimă favoare din partea diavolului: un tăciune aprins, pentru a-i lumina calea. Jack a pus tăciunele într-un nap scobit, folosindu-l ca pe un felinar. Legenda spune că beţivul irlandez, cu sufletul condamnat, reapare în fiecare an, în ziua morţii sale, de Halloween. Napul este "strămoşul" dovleacului actual, care este mai uşor de sculptat. Oamenii atârnă un dovleac-felinar în faţa uşii pentru a indica sufletului nefericit că locuinţa lor nu este un loc bun pentru el.

Tradiţia colindului şi a dăruitului de bomboane

În zilele noastre, seara de Halloween este consacrată colindului şi dăruitului de bomboane. Copii şi adulţi se deghizează, sună la uşile vecinilor şi le cer bomboane (şi alte dulciuri) folosind expresia "Trick or treat" ("Farsă sau dulciuri"). Cei care nu deschid uşa sau nu oferă dulciuri colindătorilor pot să se aştepte la tot felul de farse neplăcute din partea acestora în seara de Halloween.

Costume, măşti, machiaje, petreceri şi parade de Halloween

De Halloween, eroii zilei sunt vrăjitoare, fantome, zombie, vampiri, mumii, schelete, vârcolaci şi chiar demoni. În Statele Unite, site-urile de lifestyle, dar şi presa tradiţională, abundă în această perioadă în articole despre felul în care pot fi realizate măşti, costume şi machiaje care îi vor speria teribil de mult pe vecini şi pe prieteni. De asemenea, sunt organizate petreceri tematice în numeroase baruri şi cluburi. Au loc şi parade spectaculoase, iar cea mai mare paradă de Halloween din lume are loc în cartierul Greenwich Village din New York.

Ce spune Teodosie despre Halloween

Poziția Bisericii Ortodoxe rămâne neschimbată de la an la an. Fiind întrebat ce crede despre participarea copiilor la petrecerile de Halloween, Arhiepiscolul Tomisului, ÎPS Teodosie a spus că „este un păcat. În loc să primească lumină, copiii primesc amăgire și întuneric acolo”. De asemenea, Teodosie i-a mai sfătuit pe părinții români să-i țină pe copii departe de astfel de petreceri, potrivit Antena3.ro.

Sociolog: ”„Ajunul Nopţii Sfinte”. Sau prescurtat, Halloween”

Despre cum este percepută sărbătoarea Halloweenului în România scrie și sociologul Gelu Duminică.

”Că tot s-a dilit lumea și propagă o mizerie mincinoasă despre Halloween:

Sărbătoarea asta se trage din Samain (sfârșitul verii) celebrată de celți. Oamenii ăștia credeau că după ce au terminat cu recoltatul, ar fi bine să facă niste focuri mari cu care să alunge spiritele rele. Tot ei credeau că de Samain, lumea spiritelor se unește cu lumea viilor și că e bine să-i comemorezi pe cei ce nu mai sunt.

După ce i-au cucerit romanii, celții nu au mai putut sărbători Samain-ul pentru că noii conducători ziceau că această sărbătoare e păgână. Așa că au înlocuit-o cu Sărbătoarea tuturor sfinților pe care o sărbătoreau în primele zile de noiembrie (prin anul 800 d.H era 01.11, iar de prin anul 1000 - pe 02.11).

De prin 1800 și ceva, pentru că era mare foamete în Irlanda, mulți au plecat în America. Și au luat și sărbătoarea asta cu ei. Și i-au spus „All Hallows Eve” sau „All Hallows Even”, adicătea „Ajunul Nopţii Sfinte”. Sau prescurtat, Halloween.

Așa că vă rog, nu rostogoliți prostii. Mai ales noi, cei care avem o cultură populară plină de spirite rele, măști de măști, descântece și vrăji”.

Sociologul își încheie postarea cu mesajul: ”Apropo: peste doar 2 luni vine Crăciunul. Sper ca cei care se arata oripilați acum de măștile de Halloween să aibă aceeași atitudine la măștile colindătorilor autohtoni! Ne dați sau nu de dați!”.

