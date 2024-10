Joe Biden, preşedintele Statelor Unite, şi prima doamnă, Jill Biden, au primit miercuri, 30 octombrie, la Casa Albă, un grup de copii, oferind dulciuri şi cărţi şi sărbătorind astfel ultimul lor Halloween la reşedinţa prezidenţială, transmite agenţia EFE.

Familia Biden a organizat, ca şi anul trecut, o petrecere specială de Halloween axată pe promovarea lecturii în rândul copiilor, o iniţiativă a primei doamne.

President Joe Biden and First Lady Jill Biden — dressed as a panda! — hand out candy for Halloween at the White House, including to Sec. of State Blinken’s kids. Theme is Hallo-read pic.twitter.com/dSrswXITT2

Joe Biden, care a pus capăt campaniei sale de realegere în favoarea vicepreşedintei Kamala Harris, mai are câteva luni în fruntea ţării, până când câştigătorul alegerilor din 5 noiembrie va depune jurământul, în ianuarie anul viitor.

Evenimentul "Hallo-Read" a avut loc miercuri, 30 octombrie, cu o zi înainte de Halloween, pe peluza de sud a Casei Albe şi a fost deschis copiilor şi nepoţilor personalului de la Casa Albă, ai militarilor şi ai angajaţilor de la alte birouri şi departamente guvernamentale.

Președintele american a mușcat, în glumă, mai mulți copii, inclusiv pe unul îmbrăcat în găină. Gestul a provocat reacții diverse pe rețelele de socializare - unii l-au lăudat, mai ales despre democrați, în timp ce republicanii l-au criticat.

Joe Biden bites three babies

A funny incident occurred during Halloween celebrations at the White House. The US President decided to bite several babies as a joke.

The incident caused a mixed reaction in social networks. Some people found Biden's behavior funny, while others… pic.twitter.com/pQ6ffII3zu