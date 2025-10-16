Orașul european care interzice adopția pisicilor negre înainte de Halloween. Potențialele riscuri invocate de autorități

Autor: Ema Petrescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 22:56
85 citiri
Orașul european care interzice adopția pisicilor negre înainte de Halloween. Potențialele riscuri invocate de autorități
Pisică neagră FOTO Pixabay

Un oraș din Catalonia, Spania, a anunțat o interdicție temporară privind adopția pisicilor negre înainte de Halloween, în încercarea de a preveni potențiale ''ritualuri'' sordide în timpul acestei sărbători, marcată la 31 octombrie, transmite AFP.

Toate cererile de adopție a pisicilor negre, considerate aducătoare de ghinion în cultura populară, vor fi respinse până la 10 noiembrie pentru evitarea ''potențialelor riscuri (...) legate de superstiții, ritualuri'' sau alte acțiuni ''iresponsabile'', potrivit unui comunicat al Serviciului pentru protecția animalelor din Terrassa.

Autoritățile din acest oraș cu peste 200.000 de locuitori, situat la nord-vest de Barcelona, au explicat la 6 octombrie că au luat această decizie ''în contextul apropierii perioadei de Halloween și în conformitate cu principiile de precauție aplicate de diverse asociații pentru protecția animalelor''.

Potrivit lui Noel Duque, consilierul municipal responsabil cu bunăstarea animalelor, citat de media locale, numărul cererilor de adopție a pisicilor negre crește, în general, în fiecare an în Terrassa, pe măsură ce se apropie Halloweenul, ''ca parte a ritualurilor'' sau pentru a servi drept ''decor'' în timpul sărbătorilor.

Autoritățile locale ''nu pot închide ochii'' la această ''problemă gravă'', a argumentat Duque, care apare cu o pisică roșcată în fotografia sa de profil de Facebook.

În Spania, organizațiile pentru protecția animalelor avertizează în mod regulat că pisicile pot fi rănite, ucise sau folosite pe post de accesorii în perioada sărbătorii de Halloween.

Se pot face unele excepții de la această regulă temporară, potrivit serviciului pentru protecția animalelor din Terrassa, după ce solicitările sunt ''justificate și evaluate în mod corespunzător'', în special dacă ''siguranța pisicii este pe deplin garantată''.

Procesul normal de adopție și plasament al pisicilor negre urmează să fie reluat în noiembrie, după Halloween, a declarat sursa, fără a exclude o interdicție similară în viitor.

În oraș trăiesc aproape 10.000 de pisici, potrivit autorităților municipale.

Codul roșu de ploi puternice face ravagii în Spania. Care sunt regiunile cele mai afectate. „Prudență maximă” FOTO
Codul roșu de ploi puternice face ravagii în Spania. Care sunt regiunile cele mai afectate. „Prudență maximă” FOTO
O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roșie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe insula mediteraneană Ibiza. Această...
Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Ce pedeapsă a găsit Donald Trump pentru Spania, care are un buget „prea mic” pentru apărare. Săptămâna trecută spunea că țara ar trebui „exclusă din NATO”
Donald Trump a afirmat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut...
#Halloween, #Spania, #catalonia, #adoptie, #pisici negre , #Spania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: "Ma doare in cot de deficitul bugetar. Cand se doreste, vin Banca Mondiala sau FMI si il sterg din pix"
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Orașul european care interzice adopția pisicilor negre înainte de Halloween. Potențialele riscuri invocate de autorități
  2. Autoritățile americane aprobă lansarea unei noi bănci susținute de miliardari cu legături cu administrația Trump
  3. Kremlinul confirmă. Rusia și SUA încep pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin și Trump. Avertismentul dat de Moscova
  4. NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone şi contra „bombelor cu ghidare”
  5. Trump, anunț după discuția cu Putin. Încă speră să-i convingă pe liderul de la Kremlin și pe Zelenski să se întâlnească
  6. Viktor Orban, gata să-i primească la Budapesta pe prietenii săi Trump și Putin. "O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace"
  7. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro
  8. Avertismentul procurorului general Alex Florența. România e vizată în continuare de războiul hibrid al Rusiei. "Toate firele duc acolo"
  9. Șefa Spitalului Militar Central, plasată sub control judiciar. Cauțiunea uriașă stabilită de instanță pentru generalul-maior Florentina Ioniță-Radu SURSE
  10. Șefa Spitalului Militar Central, cercetată de DNA, s-ar fi asociat cu un alt general faimos pentru a construi un hotel pe litoral SURSE

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...