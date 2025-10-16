Orașul european care interzice adopția pisicilor negre înainte de Halloween. Potențialele riscuri invocate de autorități

Un oraș din Catalonia, Spania, a anunțat o interdicție temporară privind adopția pisicilor negre înainte de Halloween, în încercarea de a preveni potențiale ''ritualuri'' sordide în timpul acestei sărbători, marcată la 31 octombrie, transmite AFP.

Toate cererile de adopție a pisicilor negre, considerate aducătoare de ghinion în cultura populară, vor fi respinse până la 10 noiembrie pentru evitarea ''potențialelor riscuri (...) legate de superstiții, ritualuri'' sau alte acțiuni ''iresponsabile'', potrivit unui comunicat al Serviciului pentru protecția animalelor din Terrassa.

Autoritățile din acest oraș cu peste 200.000 de locuitori, situat la nord-vest de Barcelona, au explicat la 6 octombrie că au luat această decizie ''în contextul apropierii perioadei de Halloween și în conformitate cu principiile de precauție aplicate de diverse asociații pentru protecția animalelor''.

Potrivit lui Noel Duque, consilierul municipal responsabil cu bunăstarea animalelor, citat de media locale, numărul cererilor de adopție a pisicilor negre crește, în general, în fiecare an în Terrassa, pe măsură ce se apropie Halloweenul, ''ca parte a ritualurilor'' sau pentru a servi drept ''decor'' în timpul sărbătorilor.

Autoritățile locale ''nu pot închide ochii'' la această ''problemă gravă'', a argumentat Duque, care apare cu o pisică roșcată în fotografia sa de profil de Facebook.

Ads

În Spania, organizațiile pentru protecția animalelor avertizează în mod regulat că pisicile pot fi rănite, ucise sau folosite pe post de accesorii în perioada sărbătorii de Halloween.

Se pot face unele excepții de la această regulă temporară, potrivit serviciului pentru protecția animalelor din Terrassa, după ce solicitările sunt ''justificate și evaluate în mod corespunzător'', în special dacă ''siguranța pisicii este pe deplin garantată''.

Procesul normal de adopție și plasament al pisicilor negre urmează să fie reluat în noiembrie, după Halloween, a declarat sursa, fără a exclude o interdicție similară în viitor.

În oraș trăiesc aproape 10.000 de pisici, potrivit autorităților municipale.

Ads