Medalie pentru România la Campionatul Mondial! "Cubanezul" din lotul nostru a luat argintul

Sportivul român de origine cubaneză Luis Lauret Rodriguez a cucerit medalia de argint la titlul smuls în cadrul categoriei 110 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia).

Lauret a obținut medalia cu 188 kg, după ce a ratat prima tentativă la această greutate. Luis Lauret a ratat toate cele trei încercări la aruncat, pe rând la 213, 215 și 217 kg, astfel că nu a figurat nici în ierarhia la total.

Aurul la smuls a fost cucerit de uzbecul Akbar Djuraev, cu 196 kg. El a câștigat medaliile de aur și la stilul aruncat (232 kg) și la total (428 kg).

România a încheiat competiția cu patru medalii, una de aur și trei de argint, celelalte fiind obținute de vicecampioana olimpică Mihaela Cambei, aur la smuls și argint la aruncat și total, la cat. 53 kg.

