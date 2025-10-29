Sportiva din România care tocmai a devenit triplă campioană europeană. A impresionat și la JO de la Paris

Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.

Mihaela s-a clasat pe primele trepte ale podiumului la total şi la ambele stiluri - smuls şi aruncat, cu 205 Kg, 95 Kg şi 105 Kg

Ea se află la ultima sa participare la această categorie de vârstă.

Mihaela Cambei își completează astfel palmaresul de medalii, ea având și o medalie olimpică de argint, câștigată la Paris, în 2024.

Ads