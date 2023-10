Masacru șocant într-un kibbuz din sudul Israelului. 40 de bebeluși uciși, unii chiar decapitați, de teroriști Hamas VIDEO

Zeci de bebeluși au fost uciși cu brutalitate - unii chiar decapitați - de teroriștii Hamas în interiorul unui kibbutz din sudul Israelului, în timpul atacului șocant de sâmbătă împotriva civililor israelieni, potrivit jurnaliștilor care au fost lăsați să vadă urmările masacrului.

Cadavrele a 40 de bebeluși au fost descoperite de soldații israelieni în kibbutzul Kfar Aza, situat chiar în afara Fâșiei Gaza, a relatat i24 News, cu sediul în Israel. În kibbutz, bebelușii sunt de obicei adăpostiți împreună într-o singură creșă.

Un purtător de cuvânt al IDF a confirmat rapoartele privind decapitările pentru Insider.

"Este greu de explicat cu exactitate numărul masiv de victime care au avut loc chiar aici", a relatat corespondentul i24, Nicole Zedeck, din Kfar Aza, unde a spus că a vorbit cu soldați israelieni care au văzut la fața locului consecințele masacrului, potrivit The Messenger.

❗️Warning, sensitive content.

Bodies of 40 children have been found in the Israeli settlement of Kfar Aza, some of them with their heads cut off - i24 reporters.

Israeli authorities organized a press trip to inspect Kfar Aza, which was destroyed by Hamas.

Journalists saw… pic.twitter.com/I69BNU1lgT