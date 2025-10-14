Imediat după semnarea acordului de pace cu Israelul, Hamas prezintă un videoclip cu execuţia în stradă a unor „colaboratori”, în oraşul Gaza

Televiziunea Hamas a publicat un videoclip care arată ceea ce prezintă ca fiind execuţia în plină stradă, în oraşul Gaza, a opt bărbaţi „colaboratori” ai Israelului, după retragerea armatei israeliene în cadrul armistiţiului sponsorizat de Statele Unite, relatează AFP.

Videoclipul a fost publicat luni seara pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoţit de următoarea legendă: „Rezistenţa aplică pedeapsa cu moartea împotriva unui număr de colaboratori şi infractori în oraşul Gaza”.

Videoclipul, ale cărui autenticitate, dată şi loc de filmare nu au putut fi determinate imediat de AFP, arată opt bărbaţi cu mâinile legate la spate şi cu ochii sau capul acoperiţi, târâţi într-o piaţă, puşi în genunchi şi aliniaţi înainte de a fi împuşcaţi, fiecare cu o rafală de gloanţe trasă de bărbaţi înarmaţi aflaţi în spatele lor.

Pe de altă parte, canalul Visegrad24 anunță că "Hamas a executat 33 de locuitori din Gaza și vrea să continue lupta împotriva Israelului". Conform acestei surse, "de la începutul armistițiului" cu Israelul, teroriștii Hamas au efectuat „epurări” interne în Gaza, ucigând cel puțin 33 de persoane pe care le suspectau că se opuneau conducerii lor, relatează The Times of Israel și Jerusalem Post.

Hamas a anunțat, de asemenea, că va continua lupta împotriva Israelului, spunând că „poporul palestinian nu se va odihni până când fiecare prizonier nu va fi eliberat și ocupația nu va fi îndepărtată de pe pământul și locurile noastre sfinte”.

Ads

Why you are ALL silent, when Hamas carried out execution to Palestinians? Are you too cowardly to recognize that #HamasAreTerrorists and do not want peace, but only the killing of Israelis and the extermination of the state of Israel! The end of Hamas is not yet over! pic.twitter.com/rYdXHa7pUa — Hesch 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🍀 (@Hesch56588398) October 14, 2025

Ads