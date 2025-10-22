Începe lupta pentru supremație în Fâșia Gaza. Hamas susține că a dat o grea lovitură unei grupări care amenința securitatea regiunii

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 23:52
506 citiri
Începe lupta pentru supremație în Fâșia Gaza. Hamas susține că a dat o grea lovitură unei grupări care amenința securitatea regiunii
Luptători Hamas au reapărut în Gaza / FOTO:X@TwilightDewy

O forţă de securitate denumită ”Forţa disuasivă”, din cadrul mişcării islamiste palestiniene Hamas, anunţă că a aplicat o ”lovitură grea”, în sudul Fâşiei Gaza, unei grupări armate care ameninţă securitatea acestui teritoriu palestinian, relatează AFP.

”Forţa disuasivă” - o entitate în domeniul securităţii înfiinţată recent de către Hamas - scrie într-un comunicat că a vizat ”marţi dimineaţa devreme, în Fâşia Gaza”, miliţia lui Yasser Abu Shabab, care ”căuta să destabilizeze securitatea internă şi să desfăşoare activităţi suspecte, în afara legii”.

Ea precizează că ”operaţiunea a condus la arestarea mai multor membri ai miliţiei şi confiscarea de material militar şi instrumente folosite în activităţile lor subversive, după o supraveghere atentă mişcărilor lor în cursul ultimelor zile”.

Presa israeliană şi palestiniană scrie că o grupare armată - denumită Forţele Populare - din care fac parte membrii unui trib beduin condus de către Yasser Abu Shabab, operează în această regiune din sud, fără să se cunoască în mod oficial mărimea arsenalului acestei grupări.

În iunie, autorităţile israeliene au recunoscut că susţin şi înarmează clanuri palestiniene care se opun Hamasului, fără să-l numească în mod direct pe cel condus de către Yasser Abu Shabab.

Unitatea de securitate a Hamas precizează că ”vizează în mod continuu vizuinele (...) celor care ameninţă securitatea societăţii sau adăpostesc proscrişi”.

Confruntări armate interpalestiniene au izbucnit la începutul săptămânii trecute, în cartierul Shujaya, în oraşul Gaza, între această forţă a Hamas şi grupări armate, inclusiv cea a lui Yasser Abu Shabab.

Duminică, un martor de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, a raportat ”schimburi de focuri” între ”Forţa disuasivă” şi gruparea armată a lui Yasser Abu Shabab.

Potrivit acestui martor, armata israeliană a intervenit.

Acest incident a precedat o serie de atacuri israeliene, duminică, care au fragilizat armistiţiul între Israel şi Hamas, aflat în vigoare de la 10 octombrie.

Săptămâna trecută, televiziunea Hamas a difuzat o înregistrare video a ceea ce prezintă drept execuţia a opt bărbaţi ”colaboratori” cu Israelul, în plină stradă, în oraşul Gaza, după retragerea armatei israeliene.

Preşedintele american Donald Trump, care se află la originrea planului menit să pună capăt celor doi ani de război între Israel şi Hamas, ameninţa atunci să se ”ducă să omoare” membrii Hamas, dacă mişcarea ”nu încetează să omoare oameni” în Fâşia Gaza.

Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”
Pacea adusă de Trump în Orientul Mijlociu nu a durat prea mult. Armata israeliană a lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. „Este o încălcare gravă a armistiţiului”
Armata israeliană a lansat duminică, 19 octombrie, un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat...
Trump amenință Hamas cu eradicarea. Motivul furiei președintelui american VIDEO
Trump amenință Hamas cu eradicarea. Motivul furiei președintelui american VIDEO
Donald Trump a dat luni, 20 octombrie, asigurări că Hamas va fi 'eradicat' dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza, după ce Israelul a denunțat duminică...
#hamas gaza, #Fasia Gaza, #Israel Hamas Gaza, #palestinieni, #razboi Gaza Hamas Israel, #razboi Gaza , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Neputința lui Trump pusă la zid. Un general german dezvăluie singura strategie care îl oprește pe Putin
  2. Revolta victimelor exploziei din Rahova. Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului, dar îi face chiriași deși ei erau proprietari
  3. Începe lupta pentru supremație în Fâșia Gaza. Hamas susține că a dat o grea lovitură unei grupări care amenința securitatea regiunii
  4. Cu ochii în lacrimi, pacienta infectată cu bacterii la Floreasca face anunțul cel mare. "Plec acasă la copii. AMR 1 zi până la externare!" VIDEO
  5. Grindeanu se simte urmărit permanent: "Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre"
  6. Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
  7. "Democrația ia o pauză (din nou) în România", avertizează un fost prim-ministru. "Fără reguli clare, fără șanse reale pentru independenți sau pentru cei care nu fac parte din sistem”
  8. Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
  9. 88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
  10. În ce țări exportă România armament. MAE a făcut publică lista livrărilor