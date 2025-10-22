Începe lupta pentru supremație în Fâșia Gaza. Hamas susține că a dat o grea lovitură unei grupări care amenința securitatea regiunii

O forţă de securitate denumită ”Forţa disuasivă”, din cadrul mişcării islamiste palestiniene Hamas, anunţă că a aplicat o ”lovitură grea”, în sudul Fâşiei Gaza, unei grupări armate care ameninţă securitatea acestui teritoriu palestinian, relatează AFP.

”Forţa disuasivă” - o entitate în domeniul securităţii înfiinţată recent de către Hamas - scrie într-un comunicat că a vizat ”marţi dimineaţa devreme, în Fâşia Gaza”, miliţia lui Yasser Abu Shabab, care ”căuta să destabilizeze securitatea internă şi să desfăşoare activităţi suspecte, în afara legii”.

Ea precizează că ”operaţiunea a condus la arestarea mai multor membri ai miliţiei şi confiscarea de material militar şi instrumente folosite în activităţile lor subversive, după o supraveghere atentă mişcărilor lor în cursul ultimelor zile”.

Presa israeliană şi palestiniană scrie că o grupare armată - denumită Forţele Populare - din care fac parte membrii unui trib beduin condus de către Yasser Abu Shabab, operează în această regiune din sud, fără să se cunoască în mod oficial mărimea arsenalului acestei grupări.

În iunie, autorităţile israeliene au recunoscut că susţin şi înarmează clanuri palestiniene care se opun Hamasului, fără să-l numească în mod direct pe cel condus de către Yasser Abu Shabab.

Unitatea de securitate a Hamas precizează că ”vizează în mod continuu vizuinele (...) celor care ameninţă securitatea societăţii sau adăpostesc proscrişi”.

Confruntări armate interpalestiniene au izbucnit la începutul săptămânii trecute, în cartierul Shujaya, în oraşul Gaza, între această forţă a Hamas şi grupări armate, inclusiv cea a lui Yasser Abu Shabab.

Duminică, un martor de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, a raportat ”schimburi de focuri” între ”Forţa disuasivă” şi gruparea armată a lui Yasser Abu Shabab.

Potrivit acestui martor, armata israeliană a intervenit.

Acest incident a precedat o serie de atacuri israeliene, duminică, care au fragilizat armistiţiul între Israel şi Hamas, aflat în vigoare de la 10 octombrie.

Săptămâna trecută, televiziunea Hamas a difuzat o înregistrare video a ceea ce prezintă drept execuţia a opt bărbaţi ”colaboratori” cu Israelul, în plină stradă, în oraşul Gaza, după retragerea armatei israeliene.

Preşedintele american Donald Trump, care se află la originrea planului menit să pună capăt celor doi ani de război între Israel şi Hamas, ameninţa atunci să se ”ducă să omoare” membrii Hamas, dacă mişcarea ”nu încetează să omoare oameni” în Fâşia Gaza.

