Șef militar al grupării Hamas din Gaza, ucis în urma unui atac aerian israelian VIDEO

Șeful Brigăzii militare Hamas, Ayman Nofal, a fost ucis, marți, în urma unui atac aerian israelian, în Gaza.

Gruparea Hamas este cea care a anunțat moartea lui Ayman Nofal, un membru de rang înalt, care a decedat într-un atac aerian israelian, în Fâșia Gaza, informează publicația The Times of Israel.

Nofal a fost comandantul Brigăzii Centrale a Hamas din Gaza și fostul șef al serviciilor de informații militare. Acesta a condus numeroase atacuri împotriva civililor israelieni și, pe lângă faptul că a fost una dintre cele mai dominante figuri din organizația teroristă, a fost implicat în planificarea răpirii lui Gilad Shalit, un sportiv israelian.

We just eliminated Ayman Nofal, a senior Hamas operative.

Nofal was the Commander of Hamas’ Central Brigade in Gaza and the former Head of Military Intelligence.

Nofal directed many attacks against Israeli civilians and besides being one of the most dominant figures in the… pic.twitter.com/t686L6gSuN