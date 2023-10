Serviciul de securitate Shin Bet Poliția din Israel au interogat împreună șase deținuți din Gaza care au participat la genocidul din 7 octombrie 2023.

Interviurile filmate cu cei șase prizonieri au fost făcut publice în cursul zilei de luni, 23 octombrie.

Fiecare terorist a avut o experiență puțin diferită, dar forțele de informații israeliene au remarcat o serie de teme comune. Toți agenții Hamas au primit instrucțiuni explicite să ucidă și să răpească civili, inclusiv bătrâni, femei și copii. În timp ce au făcut acest lucru, comandanții lor au rămas în Gaza, relatează Jerusalem Post.

Israel starts releasing videos of interrogations of the Hamas terrorists they captured on October 7.

The terrorists admit they raped & beheaded Israeli civilians

