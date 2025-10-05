Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 15:19
583 citiri
Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă
Ajutoarele nu au ajuns la locuitori FOTO UNFPA/Media Clinic

Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că gruparea teroristă dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului și a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP.

Negociatorii israelieni și ai Hamas trebuie să precizeze detaliile în cadrul discuțiilor prevăzute duminică în Egipt, menite să pună capăt conflictului de aproape doi ani din Fâșia Gaza.

„Hamas dorește foarte mult să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului și a lansa imediat procesul de schimb de prizonieri în funcție de condițiile de pe teren”, a declarat înaltul responsabil al organizației, sub acoperirea anonimatului.

„Ocupația nu trebuie să împiedice punerea în aplicare a planului președintelui Trump. Dacă ocupația are intenții reale de a ajunge la un acord, Hamas este pregătit”, a adăugat el.

Negociatorii Hamas, veniți din Doha, ar trebui să sosească duminică la Cairo înainte de a se deplasa la Sharm el-Sheikh pentru a participa la negocieri indirecte cu delegația israeliană, potrivit înaltului responsabil.

O sursă palestiniană apropiată Hamas a declarat pentru AFP că cele două delegații se vor afla în aceeași clădire, dar departe de mass-media.

„Negocierile vizează discutarea calendarului de pregătire a condițiilor pe teren pentru transferul prizonierilor deținuți în Gaza, ca preludiu la lansarea procesului de schimb de prizonieri”, a adăugat ea.

Aceeași sursă a precizat că Hamas a insistat, în cadrul comunicărilor cu mediatorii, asupra necesității ca Israelul să suspende orice operațiune militară în întreaga Fâșie Gaza, să înceteze toate activitățile aeriene, de recunoaștere și zborurile cu drone și să se retragă din interiorul Gazei.

„În paralel cu încetarea activităților militare israeliene, Hamas și facțiunile de rezistență își vor suspenda, de asemenea, operațiunile militare”, a adăugat ea.

Discuțiile ar trebui să includă, de asemenea, examinarea hărților furnizate de Israel care arată itinerariile și calendarul retragerii, care vor coincide cu procesul de schimb de prizonieri, potrivit sursei.

Delegația Hamas va prezenta, de asemenea, listele cu prizonierii palestinieni care urmează să fie eliberați de Israel în schimbul prizonierilor israelieni.

Conform planului lui Trump, Israelul ar trebui să elibereze 250 de prizonieri palestinieni care ispășesc pedepse cu închisoarea pe viață și peste 1.700 de deținuți din Fâșia Gaza arestați după 7 octombrie 2023, data atacului Hamas care a declanșat războiul în curs.

Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
Greta Thunberg acuză că a fost răpită de forţele israeliene. Proteste la nivel mondial, după reținerea voluntarilor de pe ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza VIDEO
Israelul s-a confruntat joi, 2 octombrie, cu condamnări şi proteste internaţionale după ce armata sa a interceptat aproape toate cele 40 de ambarcaţiuni din flotila care transporta ajutoare...
Forțele israeliene, acuzate de tratament inuman față de voluntarii flotilei pentru Gaza. „Au târât-o pe micuța Greta de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian” VIDEO
Forțele israeliene, acuzate de tratament inuman față de voluntarii flotilei pentru Gaza. „Au târât-o pe micuța Greta de păr sub ochii noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian” VIDEO
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după reținerea și scoaterea ei dintr-o flotilă care transporta...
#Hamas, #razboi Gaza, #Israel , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos loc de pe pamant" va costa 140.000.000 Euro! Se anunta ceva nemaivazut in Romania: "Banii jos"
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenti oceanici se comporta extrem de ciudat, iar cercetatorii cred ca Europa va fi afectata: "E ingrijorator"
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Furia generației Z față de elitele conducătoare izbucnește pe tot globul. „Nu subestimați puterea tinerilor”
  2. Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă
  3. Bestseller-uri și autori premiați - Care sunt cele mai interzise cărți în școlile din SUA. „O normalizare a cenzurii s-a răspândit în ultimii ani”
  4. Kim Jong-un declară război implanturilor mamare. Femeile nord-coreene vor fi verificate dacă au suferit operații estetice
  5. Pierderi majore pentru Rusia de la începutul războiului. Câți soldați a pierdut pe front în Ucraina
  6. Câștigătorul alegerilor din Cehia confirmă posibila alianță cu extrema-dreaptă. Babiš: „Ucraina nu este pregătită pentru UE”
  7. Eurodeputații cer deschiderea imediată a negocierii de aderare pe capitole cu Moldova. „Victoria clară a forțelor pro-europene este o afirmare puternică a angajamentului față de valorile UE.”
  8. S-a descoperit ce erau obiectele care au perturbat zborurile de pe aeroportul din Vilnius. „Activitate criminală, dar nu un act de sabotaj.”
  9. Putin amenință că o decizie a SUA ar putea distruge relațiile cu Rusia: „Ar fi o etapă complet nouă, calitativ diferită, a escaladării”
  10. Premierul georgian, amenințări în urma protestelor opoziției. ”O tentativă de lovitură de stat. Nimeni nu va rămâne nepedepsit” VIDEO