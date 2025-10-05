Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă

Ajutoarele nu au ajuns la locuitori FOTO UNFPA/Media Clinic

Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că gruparea teroristă dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului și a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP.

Negociatorii israelieni și ai Hamas trebuie să precizeze detaliile în cadrul discuțiilor prevăzute duminică în Egipt, menite să pună capăt conflictului de aproape doi ani din Fâșia Gaza.

„Hamas dorește foarte mult să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului și a lansa imediat procesul de schimb de prizonieri în funcție de condițiile de pe teren”, a declarat înaltul responsabil al organizației, sub acoperirea anonimatului.

„Ocupația nu trebuie să împiedice punerea în aplicare a planului președintelui Trump. Dacă ocupația are intenții reale de a ajunge la un acord, Hamas este pregătit”, a adăugat el.

Negociatorii Hamas, veniți din Doha, ar trebui să sosească duminică la Cairo înainte de a se deplasa la Sharm el-Sheikh pentru a participa la negocieri indirecte cu delegația israeliană, potrivit înaltului responsabil.

O sursă palestiniană apropiată Hamas a declarat pentru AFP că cele două delegații se vor afla în aceeași clădire, dar departe de mass-media.

„Negocierile vizează discutarea calendarului de pregătire a condițiilor pe teren pentru transferul prizonierilor deținuți în Gaza, ca preludiu la lansarea procesului de schimb de prizonieri”, a adăugat ea.

Aceeași sursă a precizat că Hamas a insistat, în cadrul comunicărilor cu mediatorii, asupra necesității ca Israelul să suspende orice operațiune militară în întreaga Fâșie Gaza, să înceteze toate activitățile aeriene, de recunoaștere și zborurile cu drone și să se retragă din interiorul Gazei.

„În paralel cu încetarea activităților militare israeliene, Hamas și facțiunile de rezistență își vor suspenda, de asemenea, operațiunile militare”, a adăugat ea.

Discuțiile ar trebui să includă, de asemenea, examinarea hărților furnizate de Israel care arată itinerariile și calendarul retragerii, care vor coincide cu procesul de schimb de prizonieri, potrivit sursei.

Delegația Hamas va prezenta, de asemenea, listele cu prizonierii palestinieni care urmează să fie eliberați de Israel în schimbul prizonierilor israelieni.

Conform planului lui Trump, Israelul ar trebui să elibereze 250 de prizonieri palestinieni care ispășesc pedepse cu închisoarea pe viață și peste 1.700 de deținuți din Fâșia Gaza arestați după 7 octombrie 2023, data atacului Hamas care a declanșat războiul în curs.

