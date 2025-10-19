Cum pregătea Hamas un atac împotriva civililor din Gaza. „Informații credibile” de la Departamentul de Stat al SUA

Gaza după bombardamente FOTO X/Nexta

Departamentul de Stat a anunţat, sâmbătă, că dispune de „informaţii credibile” potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistiţiului”.

„Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate graţie eforturilor de mediere”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

„Dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului”, adaugă acesta.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în timp ce preşedintele Trump a ameninţat deja Hamas cu represalii după execuţia civililor din această săptămână. „Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu era prevăzut în acord, nu vom avea altă opţiune decât să mergem să-i ucidem”, a scris joi preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

El nu a precizat cine ar fi responsabil de această potenţială operaţiune.

Hamas şi Israelul au convenit săptămâna trecută asupra unui acord de pace în etape, prin care Israelul urma să pună capăt ofensivei militare din Gaza în schimbul eliberării ostaticilor încă deţinuţi de Hamas după atacul din 7 octombrie 2023. Prima fază a acordului, care prevede eliberarea ostaticilor în viaţă şi returnarea rămăşiţelor pământeşti ale ostaticilor decedaţi, este în curs de implementare.

Washingtonul a declarat că a informat garanţii acordului de pace – printre care se numără Statele Unite, Egiptul, Qatarul şi Turcia – cu privire la „încălcarea iminentă a armistiţiului de către Hamas”. Mişcarea palestiniană a dorit să-şi consolideze controlul asupra Fâşiei Gaza devastate săptămâna aceasta printr-o campanie de represalii şi execuţii ale persoanelor suspectate de colaborare cu Israelul.

Marţi, Hamas a difuzat un videoclip care arată execuţii sumare ale presupuşilor „colaboratori” în plină stradă în oraşul Gaza.

