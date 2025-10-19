Reacția Hamas, după ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat că pregătește un atac asupra civililor în Gaza. Ce se întâmplă cu armistițiul de pace

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 10:26
540 citiri
Reacția Hamas, după ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat că pregătește un atac asupra civililor în Gaza. Ce se întâmplă cu armistițiul de pace
Luptători Hamas au reapărut în Gaza/FOTO:X@TwilightDewy

Mişcarea palestiniană Hamas a respins duminică, 19 octombrie, declaraţia Departamentului de Stat al SUA, care invocase ”rapoarte credibile” potrivit cărora gruparea ar urma să încalce iminent acordul de încetare a focului cu Israelul.

Hamas a calificat aceste acuzaţii drept „false”, afirmând că nu există nicio intenţie de a încălca termenii armistiţiului.

Departamentul de Stat a anunţat, sâmbătă, că dispune de ”informaţii credibile” potrivit cărora mişcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civililor din Gaza, ceea ce ar constitui o „încălcare a armistiţiului.

Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate graţie eforturilor de mediere”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat.

”Dacă Hamas va realiza acest atac, vor fi luate măsuri pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului”, adaugă acesta.

Comunicatul nu detaliază aceste măsuri, în timp ce preşedintele Trump a ameninţat deja Hamas cu represalii după execuţia civililor din această săptămână.

#Hamas, #atac, #Gaza, #Departamentul de Stat SUA , #Gaza
