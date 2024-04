.com

Israel și Hamas se află în război de șase luni. În pofida superiorității militare a Israelului, miliția islamistă nu a fost învinsă. Forța ei rămâne greu de evaluat. Însă există unele indicii.

Reprezentanții Israelului și ai SUA au căzut în principiu de acord la începutul lunii aprilie, în cadrul unei videoconferințe, că pentru a învinge Hamas pe cale militară, Israelul ar trebui să atace gruparea și în orașul Rafah din sudul Fâșiei Gaza. "Ei (reprezentanții celor două state, n.r.) au convenit asupra obiectivului comun de a învinge Hamas în Rafah", se arată într-un comunicat publicat de cele două părți după conferință. "Partea americană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la diferitele strategii vizând Rafah. Partea israeliană a fost de acord să abordeze aceste preocupări”.

Publicarea acestor informații relevă faptul că Hamas, care a fost clasificată ca organizație teroristă de numeroase țări, nu a fost încă învinsă din punct de vedere militar. Chiar și după aproape o jumătate de an de război, aceasta încă dispune de capacitatea de a lupta cu armata israeliană. Nu este limpede cât vor mai dura luptele, dar analiștii se întreabă cât de puternică este Hamas.

Cifre greu de verificat

Răspunsul la această întrebare nu este simplu, admite analistul politic britanic Hisham Hellyer de la Institutul Regal al Serviciilor Unite pentru Studii de Apărare și Securitate din Londra. Ambele părți au interesul de a-și reliefa succesele, remarcă expertul.

"Este de la sine înțeles interesul Hamas se a spune că nu a fost învinsă serios, că dispune de arme nemaipomenite și alte relatări de acest fel. În schimb, israelienii țin să sublinieze că au repurtat succese notabile în atingerea obiectivelor lor. Din această perspectivă există probabil multă propagandă de ambele părți. Am însă bănuiala că ea este mai puternic alimentată de israelieni, care au fost implicați în mult mai multe operațiuni și care au provocat un număr mai mare de victime", a declarat politologul.

Efecte palpabile

Efectele intervenției militare sunt cu siguranță vizibile, spune Gil Murciano, director executiv al grupului de reflecție Israeli Institute for Regional Foreign Policies. Să luăm de pildă numărul de rachete lansate, care a scăzut semnificativ chiar și în apropierea graniței Israelului cu Fâșia Gaza. "În această regiune numărul rachetelor lansate și al victimelor provocate de acestea a scăzut aproape complet". De asemenea, operațiunea armatei israeliene în partea centrală a Fâșiei Gaza a provocat distrugerea principalelor linii de producție de arme avansate, rachete, drone și alte sisteme de armament. "Aceasta este o pagubă considerabilă adusă capacităților militare acumulate de Hamas de-a lungul multor ani".

Aproximativ 70-80% din arsenalul de rachete al Hamas a fost distrus, afirmă Michael Milshtein, fost membru al serviciilor de informații militare israeliene și în prezent cercetător la Centrul Moshe Dayan de la Universitatea din Tel Aviv. Acest lucru se datorează între altele faptului că Hamas duce din ce în ce mai mult lipsă de componente. "Majoritatea proviziilor obișnuiau să vină prin punctul de trecere a frontierei de la Rafah ca produse de contrabandă. Or, granița este acum controlată cu strictețe. Iată de ce Hamas nu prea mai poate obține provizii".

Nu este însă mai puțin adevărat că tunelurile continuă să cauzeze probleme pentru armata israeliană, spune Milshtein. "Estimez că Hamas încă mai are la dispoziție cel puțin 50% din tunelurile sale", spune expertul. Tunelurile, amintește el, adăpostesc luptătorii Hamas și oferă mișcărilor acestora un caracter imprevizibil.

Hamas: pierderi considerabile de personal

Analistul militar Kobi Michael de la grupul de reflecție israelian Institute for National Security Studies crede că Hamas a suferit pierderi considerabile de personal. Armata israeliană a distrus 20 din cele aproximativ 24 de batalioane Hamas, a scris Kobi pe site-ul institutului său la jumătatea lunii martie, precizând că au fost eliminate obiective strategice ale Hamas și facilități de producție militară. Cu toate acestea, chiar și în condițiile unor capacități reduse, gruparea este în măsură să se regenereze, se arată în analiză. Milițiile ar putea continua să reprezinte o amenințare pentru forțele armate israeliene. "Însă fără capacitățile avansate de rachete pe care Hamas le-a demonstrat în timpul acestui război".

De aceeași părere este și politologul Murciano. Organizația Hamas, explică el, poate încă să opereze în grupuri mici, cu tactici de gherilă, dar ea nu mai este funcțională la nivel de batalion. În orașul Rafah mai sunt prezente patru batalioane. "Poate că ele au fost slăbite de armata israeliană, dar sunt încă funcționale".

Israelul se confruntă totuși cu o provocare, amintește Milshtein. Este adevărat că armata a ucis aproximativ o treime din cei 30.000 de membri ai miliției, astfel că în prezent au rămas în picioare doar aproximativ 20.000 de luptători. Însă Hamas ar putea reduce acest decalaj destul de repede. "Nu trebuie să depună alt efort în afară de recrutarea de tineri palestinieni. O astfel de inițiativă nu le prea pune probleme, dat fiind numărul mare de tineri palestinieni din Gaza care vor să se alăture Hamas”.

O amenințare difuză

Potrivit unui raport al Office of the Director of National Intelligence din USA, Israelul s-ar putea confrunta cu rezistența armată continuă a Hamas pentru o perioadă de timp. "Armata va fi așadar ocupată să neutralizeze infrastructura subterană a Hamas”, scrie în raport.

Probabil că Hamas nu va mai reprezenta o amenințare similară celei din urmă cu câteva luni, consideră Hellyer. "Nu cred că Hamas este în măsură să efectueze un atac similar celui din 7 octombrie. Din acest punct de vedere, organizația a fost probabil dată înapoi destul de serios”.

Campania politică este indispensabilă

Necesară ar fi însă o campanie politică, atrage atenția Murciano. "Este nevoie de o alternativă politică pentru Fâșia Gaza. Dacă ea nu va fi creată, succesele militare se vor dovedi în ultimă instanță inutile. Importantă este împiedicarea apariției unui vid politic în Fâșia Gaza, care cu certitudine ar fi umplut din nou pe cale militară".

