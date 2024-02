Complex folosit de Hamas pentru a pregăti atacul din 7 octombrie, cucerit de Israel. „A servit drept centru de instrucţie pentru a-i forma pe terorişti”

Armata israeliană a anunţat, duminică, 4 februarie, că a ocupat în Gaza un complex utilizat de mişcarea islamistă Hamas pentru a pregăti atacul de la 7 octombrie.

"Complexul 'Al-Qadsia' a servit drept centru de instrucţie pentru Hamas pentru a-i forma pe terorişti", a anunţat armata într-un comunicat, descriind machete ale intrărilor din kibbutz-uri sau ale unor baze militare.

Soldaţii israelieni au pătruns şi în biroul lui Mohammed Sinwar, unul dintre comandanţii ramurii armate a Hamas, Brigăzile al-Qassam. El este fratele lui Yahya Sinwar, liderul Hamas în Gaza, considerat creierul atacului de la 7 octombrie.

Războiul a fost declanşat de acest atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian, care a provocat moartea a peste 1.160 de persoane, în majoritate civili ucişi în aceeaşi zi, potrivit unui bilanţ al AFP realizat plecând de la date oficiale israeliene.

Drept ripostă, Israelul a jurat "să distrugă" Hamas şi a lansat o ofensivă militară care a provocat moartea a 27.365 de palestinieni, în mare majoritate femei, copii şi adolescenţi, potrivit unui ultim bilanţ furnizat duminică de Ministerul Sănătăţii al Hamas.

Circa 250 de persoane au fost răpite pe 7 octombrie, potrivit Israelului, şi 132 de ostatici sunt în continuare deţinuţi în Gaza. Dintre ei, 27 au fost declaraţi morţi de către armată.

🔴This is the Givati Brigade in action as they operated at the “Al-Qadsia” compound, 1 of the main bases where Hamas terrorists trained for October 7, with models simulating entrance gates of Israeli kibbutzim, military bases and IDF armored vehicles.

The base also contained the… pic.twitter.com/ifEq2JPSKj