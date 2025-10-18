Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie în Gaza. Luptătorii, „pe teren” pentru a asigura ordinea

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 11:26
374 citiri
Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie în Gaza. Luptătorii, „pe teren” pentru a asigura ordinea
Luptători Hamas au reapărut în Gaza/FOTO:X@TwilightDewy

Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie şi nu poate promite dezarmarea, a declarat pentru Reuters Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării, într-un interviu acordat la Doha.

Declaraţiile sale arată dificultăţile majore cu care se confruntă planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Gaza.

Nazzal a spus că Hamas este dispusă la o încetare a focului de până la cinci ani pentru a permite reconstrucţia teritoriului devastat, dar că garanţiile ulterioare trebuie să ofere ”orizonturi şi speranţă” pentru formarea unui stat palestinian.

El a recunoscut că gruparea nu poate oferi un răspuns clar privind predarea armelor, precizând că ”depinde de natura proiectului” şi de ”cui ar trebui predate armele”.

Casa Albă a evitat să comenteze direct declaraţiile, însă preşedintele Donald Trump a spus joi că ”există un angajament şi presupune că acesta va fi respectat”, fără a preciza dacă Hamas va renunţa la armament.

Conform planului anunţat de Trump pe 29 septembrie, Hamas ar trebui să returneze toţi ostaticii, să se dezarmeze şi să cedeze guvernarea unei comisii tehnocrate supravegheate de un organism internaţional de tranziţie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sprijinit planul, afirmând că scopul este ”demontarea capacităţilor militare ale Hamas” şi garantarea faptului că Gaza ”nu va mai reprezenta niciodată o ameninţare pentru Israel”.

Nazzal a confirmat că, în perioada de tranziţie, Hamas va continua să fie prezentă ”pe teren” pentru a asigura ordinea şi a proteja convoaiele de ajutor umanitar de ”hoţi şi bande înarmate”. După această etapă, ar trebui organizate alegeri, a spus el.

Oficialul Hamas a adăugat că gruparea îşi doreşte o perioadă de pace de trei până la cinci ani, ”nu pentru a pregăti un nou război, ci pentru a reconstrui Gaza”, iar viitorul va depinde de statele care pot ”oferi speranţă şi perspective poporului palestinian”.

Trump avertizează teroriștii Hamas după semnarea acordului de pace în Gaza: "Dacă nu depun armele, îi dezarmăm noi" VIDEO
Trump avertizează teroriștii Hamas după semnarea acordului de pace în Gaza: "Dacă nu depun armele, îi dezarmăm noi" VIDEO
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un avertisment către gruparea Hamas, în ziua de 14 octombrie 2025, în care le-a cerut să depună armele, ca urmare a semnării acordului...
Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO
Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO
Un influencer din Fâșia Gaza, Saleh al-Jafarawi, cunoscut ca „Mr. FAFO”, a fost ucis în orașul Gaza, anunță presa israeliană luni, 13 octombrie. Moartea acestuia a fost confirmată în...
#Hamas, #Fasia Gaza, #acord pace gaza , #Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cate interventii estetice are si cum arata acum milionarul roman care are 9 copii cu 4 femei
ObservatorNews.ro
Doi copii, de 4 si 8 anisori, gasiti morti intr-o balta de la marginea satului Docaneasa. Parintii, anchetati
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la CFR Cluj: Marian Copilu - presedinte, Marius Sumudica - antrenor

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Avem nevoie de un armistițiu mai întâi, dar cea mai dificilă întrebare va fi teritoriul”
  2. Momentul exploziei la o fabrică de explozibili din Rusia. Trei persoane au murit și cinci sunt rănite VIDEO
  3. Industria de apărare a Ucrainei ar putea transforma NATO. Alianța privește spre Kiev ca spre un partener strategic pe termen lung
  4. De la ziduri anti-drone, la scut spațial. Europa dezvăluie un plan în patru etape pentru a se pregăti până în 2030 pentru un război cu Putin
  5. Incendiu major într-un bloc din București, unde se află un centru spa. S-a emis RO-Alert. Zeci de oameni, evacuați. În apropiere sunt Primăria Sector 6 și un centru medical VIDEO
  6. Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie în Gaza. Luptătorii, „pe teren” pentru a asigura ordinea
  7. Un paznic de vânătoare şi-a pierdut arma de serviciu și muniția. Pistolul a fost găsit de doi tineri
  8. Bilanțul primei nopți de după explozia din București: 66 de persoane s-au cazat în hoteluri. Primăria anunță că sunt disponibile peste 400 de locuri de cazare
  9. SUA și China au ajuns la un acord privind noi negocieri comerciale. Cum încearcă cele două mari economii mondiale să evite o nouă escaladare a tarifelor vamale
  10. Trump a explicat de ce Ungaria a fost aleasă pentru a se întâlni cu Putin: „Acesta este un lider care ne place”. Cum omoară liderul de la Kremlin mai mulți iepuri dintr-un foc