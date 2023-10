Hamas a eliberat doi ostatici americani, o mamă și fiica ei, ”din motive umanitare” ca răspuns la eforturile de mediere ale Qatarului

Hamas a eliberat doi ostatici americani, potrivit unui purtător de cuvânt al braţului armat al Hamas. Informaţia a fost confirmată de oficiali israelieni, scrie The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al braţului armat al Hamas, Abu Ubaida, a emis o declaraţie în care a anunţat eliberarea.

Ostaticii - o mamă şi fiica ei - au fost eliberaţi "din motive umanitare", ca răspuns la eforturile de mediere din Qatar, se arată în comunicatul Brigăzilor Al-Qassam.

