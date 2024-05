Gruparea teroristă Hamas a făcut public sâmbătă, 11 mai, un nou videoclip în care apare un ostatic israelian deţinut în Fâşia Gaza.

În clipul de 10 secunde, ostaticul se identifică drept Nadav Popplewell, în vârstă de 51 de ani.

Bărbatul a fost răpit în atacul din 7 octombrie din kibbuzul Nirim şi pare să fie bătut, având ochiul drept vânăt, deşi poartă ochelari.

BREAKING: as the IDF continued to advance towards Rafah, Hamas released another hostage video, as they’ve done with each time Israeli forces got closer to the area, in an attempt to psychologically terrorize Israelis and stop the IDF.

The video shows Nadav Popplewell, 51, who… pic.twitter.com/qEVObgOZsk