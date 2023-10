Întâlnire de gradul zero la Beirut: Ce plănuiesc liderii Hamas, Hezbollah și ai Jihadului Islamic

Şeful grupării şiite libaneze Hezbollah, proiraniană, s-a întâlnit miercuri, 25 octombrie, cu principalii lideri ai facţiunilor militante palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic, cu care a căzut de acord să menţină "coordonarea" şi să studieze paşii de urmat în răspunsul lor la adresa Israelului, transmit Reuters şi EFE.

La întâlnire au participat şeful Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, comandantul adjunct al Hamas, Saleh al-Arouri, şi şeful Jihadului Islamic, Ziad al-Nakhala, a relatat postul de televiziune al Hezbollah, Al-Manar.

"Reuniunea... a evaluat poziţiile asumate la nivel internaţional şi ce trebuie să facă Axa Rezistenţei", a titrat Al-Manar, referindu-se la alianţa care reuneşte Iranul, grupările militante palestiniene, Siria, Hezbollahul libanez şi alte facţiuni.

Terrorist summit: Hezbollah chief Hassan Nasrallah hosted Hamas deputy chief Saleh al-Arouri and Palestinian Islamic Jihad head Ziyad al-Nakhalah in Beirut

In his first public statement since the war started, Nasrallah said that every operative killed in fighting with Israel be… pic.twitter.com/06arlvMiWV