Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că au atacat până în prezent 17 complexe militare şi patru sedii operaţionale ale Hamas, într-o postare pe reţelele de socializare.

BBC nu a verificat informaţia, dar FDI a declarat anterior că a început să atace ţinte din Fâşia Gaza ca răspuns la atacul anterior de rachete asupra Israelului.

In the last few hours, dozens of IDF fighter jets struck 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Hr7t9A2ajq