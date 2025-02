A supraviețuit Holocaustului, dar a fost ucis de Hamas. Cel mai în vârstă ostatic israelian a fost executat în captivitate

Shlomo Mansour, în vârstă de 86 de ani, a fost ucis de Hamas în captivitate, a anunțat armata israeliană (IDF). Bărbatul, care era supraviețuitor al Holocaustului, a fost răpit din casa sa și kibbutzul Kissufim, pe 7 octombrie 2023, scrie G4Media.

Trupul său neînsuflețit se află în continuare în posesia organizației teroriste în Gaza. Soția sa, cu care era căsătorit de 60 de ani, a reușit să scape. Mansour era tatăl a cinci copii și bunicul a 12 nepoți.

🕯️ Survived the Holocaust, but not Hamas: Oldest Israeli hostage dies in captivity

86-year-old Shlomo Mansour, a Holocaust survivor, has died while held captive by Hamas. On October 7, militants stormed his home in Kibbutz Kissufim, beat him, and kidnapped him. Officials have… pic.twitter.com/dLJpsmOvtX