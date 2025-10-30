Hamas predă Israelului rămăşiţele a doi deţinuţi. Anunțul vine după reluarea armistițiului din Gaza

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi, 30 octombrie, că urmează să predea rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în cadrul unui armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie, relatează AFP.

Brigăzile Ezzedin al-Qassam au anunţat pe Telegram că vor preda joi, la ora locală 16.00 (şi ora României), corpurile a doi deţinuţi israelieni.

Mişcarea islamistă palestiniană a predat până în prezent 15 dintre cele 28 de rămăşiţe ale ostaticilor, pe care urma să le predea la începutul armistiţiului, subliniind că localizarea acestora este ”complexă şi dificilă” într-un teritoriu în ruină.

Marţi, Hamasul a anunţat că amână predarea unor rămăşiţe, prevăzută în acea zi, din cauza ”încălcărilor” armistiţiului de către Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marţi atacuri ”imediate” în Fâşia Gaza, acuzând Hamasul de faptul că a încălcat armistiţiul prin uciderea unui militar israelian la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

Aceste atacuri s-au soldat cu peste 100 de morţi în Fâşia Gaza - inclusiv femei şi zeci de copii -, potrivit Apărării Civile, care operează sub controlul Hamas, cât şi unor spitale.

Luni seara, Hamasul a predat Israelului rămăşiţele unui ostatic, pe care medici legişti le-au identificat ale unui bărbat, Ofir Tzarfati.

Aceste întârzieri succesive au înfuriat Guvernul Netanyahu.

Miercuri dimineaţa, Israelul anunţa că a reluat aplicarea armistiţiului.

Hamasul anunţa, la rândul său, că combatanţii săi nu au ”nicio legătură cu incidentul tirului de la Rafah” şi şi-a reafirmat angajamentul faţă de armistiţiu.

