Zi tulburătoare pentru Israel. Hamas a predat rămășițele a patru ostatici, printre care se află o mamă cu doi copii FOTO/VIDEO

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a predat joi, 20 februarie, Crucii Roşii rămăşiţele unui număr de patru ostatici - inclusiv ale soţiei şi celor doi copii ai lui Yarden Bibas, eliberat la 1 februarie, deveniţi simboluri ale groazei care a cuprins Israelul la atacul de la 7 octombrie 2023, relatează AFP.

Vehiculele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) au plecat de la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, miercuri dimineaţa.

”Va fi o zi foarte dificilă pentru Israel, o zi tulburătoare, o zi de doliu”, declara miercuri seara premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Rămăşiţele celor patru ostatici au fost restituite de Hamas în schimbul eliberării - prevăzute sâmbătă - a unor palestinieni încarceraţi în Israel, potrivit unui acord de încetarea focului în Războiul din Fâşia Gaza.

Acordul a intrat în vigoare la 19 ianuarie, după 15 luni de război, declanșat de atacul fără precedent al Hamas în sudul Israelului.

Joi dimineaţa, Hamasul a expus pe o scenă, la Khan Yunis patru sicrie cu fotografia ostaticilor.

The caskets of Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas (5), and Kfir Bibas (1) have been paraded across a stage with Hamas terrorists to cheering Gazan “civilians” surrounded by terrorist propaganda.

Hamas is openly and publicly celebrating that they kidnapped and murdered an… pic.twitter.com/OVL4UGnZxD