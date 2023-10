Ce-a putut să facă purtătorul de cuvânt Hamas cu microfonul în timpul unui interviu VIDEO

În timpul unui interviu pe care îl acorda BBC, Ghazi Hamad, purtătorul de cuvânt al grupării Hamas, a fost deranjat de întrebările repetate referitoare la uciderea civililor israelieni în timpul atacului din 7 octombrie 2023.

„Vă pot spune că nu a existat o intenție sau o decizie de a ucide civili”, a insistat purtătorul de cuvânt.

„Cum justificați că ați ucis oameni în timp ce dormeau, familii?”, a întrebat jurnalistul BBC, după care Ghazi Hamad a spus că vrea să oprească interviul, aruncându-și microfonul.

Ghazi Hamad A Hamas spokesman storms out of BBC Interview. ''I want to stop this Interview ‘’

