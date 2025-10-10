Negociatorul-şef al Hamas anunță că are garanții că „războiul s-a terminat definitiv”. Ce urmează între părțile implicate

Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi, 9 octombrie, că a primit ”garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”.

”Azi (joi), anunţăm că am încheiat un acord care pune capăt războiului şi agresiunii împotriva poporului nostru şi care instaurează o încetare a focului permanentă, retragerea forţelor de ocupaţie”, a salutat el.

Khalil al-Hayya a anunţat de asemenea că acordul prevede ”intrarea de ajutor umanitar, deschiderea punctului de trecerea (frontierei de la) Rafah în ambele sensuri şi schimbul de deţinuţi”

Israel și Hamas au ajuns la un acord miercuri privind prima fază a planului de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza, o încetare a focului și un acord privind eliberarea ostaticilor care ar putea deschide calea pentru a pune capăt războiului de doi ani care a destabilizat Orientul Mijlociu.

La doar o zi după împlinirea a doi ani de la atacul Hamas în sudul Israelului care a declanșat asaltul său devastator în Gaza, discuțiile indirecte din Egipt au dus la un acord privind faza inițială a planului-cadru pentru pace al lui Donald Trump în 20 de puncte.

Ads

Dacă va fi adoptat pe deplin, acordul va aduce cele două părți mai aproape decât orice efort anterior pentru a pune capăt unui conflict care a atras state precum Iranul, Libanul și Yemenul, a adâncit izolarea internațională a Israelului și a schimbat Orientul Mijlociu.

Autoritățile din Gaza susțin că peste 67.000 de persoane au fost ucise și mare parte din enclavă distrusă după că Israelul și-a început campania militară de răspuns la atacul Hamas de la 7 octombrie 2023.

În urma atacului Hamas, circa 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate ostatice în Gaza, potrivit oficialilor israelieni, estimându-se că 20 dintre ultimii 48 de ostatici ar mai fi în viață.

Ads