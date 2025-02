Hamas susține că rămășițele lui Shiri Bibas ar fi putut să fie amestecate „din greşeală cu altele, sub dărâmături”. A fost pornită o anchetă FOTO

Un reprezentant al mişcării islamiste palestiniene Hamas anunţă vineri, 21 febuarie, că presupusele rămăşiţe ale lui Shiri Bibas predate joi, 20 februarie, Israelului ar fi putut să fie amestecate din greşeală cu altele sub dărâmături, în Fâşia Gaza, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat că rămăşiţele unei femei din Fâşia Gaza au fost predate Israelului în locul rămăşiţelor lui Shiri Bibas, relatează AFP.

Benjamin Netanyahu spune că Hamas va plăti pentru această încălcare crudă şi perversă a acordului.

”Probabil corpul doamnei Bibas a fost amestecat din greşeală cu altele, sub dărâmături”, declară acest oficial sub protecţia anonimatului.

Hamasul anchetează cu privire la aceste fapte, anunţă el.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat vineri să facă Hamasul să plătească preţul încălcării ”crude şi perverse” a acordului de încetarea focului în războiul din Fâşia Gaza, după ce a anunţat că corpul predat de către Hamas nu era al ostaticei Shiri Bibas.

Această escaladare riscă să pună în pericol acordul şi armistiţiul fragil din Fâşia Gaza care au intrat în vigoare la 19 ianuarie, după un an şi trei luni de război devastator, declanșat de un atac fără precedent al Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

La o zi după o zi de doliu în Israel marcată de predarea de către Hamas a rămăşiţelor a trei ostatici israelieni, inclusiv ale celor doi copii ai familiei Bibas, Netanyahu a anunţat că al patrulea cadavru nu este al mamei copiilor, ci al unei femei din Fâşia Gaza.

”Cu un cinism de neimaginat, ei nu au predat-o pe Shiri împreună cu copiii săi, micii îngeri, şi au pus o femeie din (Fâşia) Gaza în sicriu”, a acuzat Netanyahu într-un comunicat.

”Vom acţiona cu hotărâre pentru a o aduce pe Shiri acasă şi pe toţi ostaticii, vii sau morţi, şi vom veghea ca Hamas să plătească preţul acestei încălcări crude şi perverse a acordului”, a ameninţat el.

Rămăşiţele au fost restituite în cadrul primei faze a acordului de încetare a focului în Războiul din Fâşia Gaza, încheiat prin mediatori - Qatar, Egipt şi Statele Unite.

”În baza informaţiilor clasificate disponibile şi indicatorilor de diagnostic, Ariel şi Kfir Bibas au fost ucişi cu brutalitate în captivitate, în noiembrie 2023, de către terorişti palestinieni”, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.

Hamasul a afirmat mereu că Ariel şi Kfir Bibas, în vârstă de patru ani şi, respectiv, opt luni şi jumătate la momentul răpirii, au fost ucişi în bombardamente israeliene în Fâşia Gaza.

We’re shattered by the heartrending fate of returned hostages Oded Lifshitz and brothers Ariel and Kfir Bibas, who were 4 years and 9 months old, respectively, when Hamas abducted them from their home on October 7, 2023. Shiri Bibas, the little boys’ mother, was supposed to have… pic.twitter.com/2AWx5YEGLE