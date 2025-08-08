Reacția Hamasului după decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza: „Această aventură criminală înseamnă sacrificarea ostaticilor” VIDEO

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas denunţă vineri, 8 august, un plan al Israelului de preluare a controlului oraşului Gaza drept o nouă „crimă de război”, o aventură criminală care-l va costa scump şi care va conduce la sacrificarea ostaticilor, relatează AFP.

”Aprobarea de către cabinetul sionist a unor planuri de ocupare a oraşului Gaza şi de evacuare a locuitorilor acestuia constituie o nouă crimă de război pe care armata de ocupaţie vrea să o comită împotriva oraşului şi celor aproape un milion de locuitori ai acestuia”, denunţă într-un comunicat mişcarea islamistă.

”Această aventură criminală va costa scump şi nu va fi o călătorie uşoară” a armatei israeliene, ameninţă în acest comunicat publicat pe Telegram Hamasul.

Decizia ocupării oraşului Gaza, anunţată vineri dimineaţa, în urma unei reuniuni a Cabinetului de Securitate al premierului israelian, confirmă că lui Benjamin Netanyahu şi Guvernului său ”nu le pasă de soarta ostaticilor lor”.

„Lui Netanyahu nu-i pasă de soarta ostaticilor”

”Ei au înţeles că prelungirea agresiunii înseamnă sacrificarea lor, dezvăluindu-le imprudenţa faţă de viaţa prizonierilor, în favoarea unor obiective politice deja eşuate”, susţine mişcarea islamistă.

Hamasul ţine în continuare 49 de ostatici, dintre care 27 au murit, potrivit armatei israeliene, de la atacul sângeros de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

Hamasul şi Jihadul Islamic, aliatul său, au difuzat trei clipuri de propagandă la sfârşitul săptămânii trecute, care au şocat Israelul şi au fost condamnate unanim la nivel internațional.

Doi ostatici apar în aceste imagini, foarte slăbiţi.

Unul dintre ei a fost filmat în întuneric, într-un tunel, săpându-şi propriul mormânt.

The terrorist group Hamas releases a new video showing hostage Evyatar David, visibly starved and forced to dig his own grave

Hamasul anunţă în finalul comunicatului că ”nu va precupeţi niciun efort pentru a lua toate măsurile în vederea pregătirii terenului unui acord, inclusiv înaintarea către un acord global în vederea eliberării prizonierilor ocupaţiei toţi dintr-o dată, ajungerea la o încetare a războiului şi la o retragere a forţelor ocupaţiei”.

