Reacția Hamasului după decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza: „Această aventură criminală înseamnă sacrificarea ostaticilor” VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 16:47
340 citiri
Reacția Hamasului după decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza: „Această aventură criminală înseamnă sacrificarea ostaticilor” VIDEO
Teroriști Hamas FOTO: X/Nexta

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas denunţă vineri, 8 august, un plan al Israelului de preluare a controlului oraşului Gaza drept o nouă „crimă de război”, o aventură criminală care-l va costa scump şi care va conduce la sacrificarea ostaticilor, relatează AFP.

Potrivit armatei israeliene, Hamasul ţine în continuare 49 de ostatici, dintre care 27 au murit.

”Aprobarea de către cabinetul sionist a unor planuri de ocupare a oraşului Gaza şi de evacuare a locuitorilor acestuia constituie o nouă crimă de război pe care armata de ocupaţie vrea să o comită împotriva oraşului şi celor aproape un milion de locuitori ai acestuia”, denunţă într-un comunicat mişcarea islamistă.

”Această aventură criminală va costa scump şi nu va fi o călătorie uşoară” a armatei israeliene, ameninţă în acest comunicat publicat pe Telegram Hamasul.

Decizia ocupării oraşului Gaza, anunţată vineri dimineaţa, în urma unei reuniuni a Cabinetului de Securitate al premierului israelian, confirmă că lui Benjamin Netanyahu şi Guvernului său ”nu le pasă de soarta ostaticilor lor”.

„Lui Netanyahu nu-i pasă de soarta ostaticilor”

”Ei au înţeles că prelungirea agresiunii înseamnă sacrificarea lor, dezvăluindu-le imprudenţa faţă de viaţa prizonierilor, în favoarea unor obiective politice deja eşuate”, susţine mişcarea islamistă.

Hamasul ţine în continuare 49 de ostatici, dintre care 27 au murit, potrivit armatei israeliene, de la atacul sângeros de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

Hamasul şi Jihadul Islamic, aliatul său, au difuzat trei clipuri de propagandă la sfârşitul săptămânii trecute, care au şocat Israelul şi au fost condamnate unanim la nivel internațional.

Doi ostatici apar în aceste imagini, foarte slăbiţi.

Unul dintre ei a fost filmat în întuneric, într-un tunel, săpându-şi propriul mormânt.

Hamasul anunţă în finalul comunicatului că ”nu va precupeţi niciun efort pentru a lua toate măsurile în vederea pregătirii terenului unui acord, inclusiv înaintarea către un acord global în vederea eliberării prizonierilor ocupaţiei toţi dintr-o dată, ajungerea la o încetare a războiului şi la o retragere a forţelor ocupaţiei”.

Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Ce planuri are Tel Avivul cu enclava
Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Ce planuri are Tel Avivul cu enclava
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului. Cabinetul de securitate...
Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu ar avea obiecții față de o posibilă operațiune militară israeliană care ar viza ocuparea întregii Fâșii Gaza, potrivit unor surse citate de...
#Hamas, #Israel Fasia Gaza, #ocupare, #Razboi Israel Gaza, #ostatici hamas, #Benjamin Netanyahu, #teroristi Hamas , #Israel Fasia Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Britanicii exclama: "Ianis Hagi si-a ales noul club"
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
DigiSport.ro
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul "Habar n-am cine e"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Două linii de tramvai din București, suspendate din 11 august. Care sunt alternativele pentru călători
  2. Reacția Hamasului după decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza: „Această aventură criminală înseamnă sacrificarea ostaticilor” VIDEO
  3. Modificările la Pilonul 2 de pensii, criticate de Claudiu Năsui (USR): "O încălcare a proprietății private"
  4. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, încearcă să liniștească românii: "Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului"
  5. Când ar putea avea loc întâlnirea între Trump și Putin. „Am mai fost dezamăgit de acesta înainte” SURSE
  6. Inundații devastatoare în China. Cel puțin zece morți și 33 de dispăruți. Xi Jinping ordonă „eforturi absolute” pentru găsirea dispăruților VIDEO
  7. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, susține șeful UDMR, despre proiectul privind Pilonul II de pensii
  8. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  9. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  10. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”