Rezistența Islamică a anunțat că va urma un atac "mult mai sever și răspândit". Cât de periculoasă este racheta cu care ilustrează amenințarea

Liderii grupării Rezistența Islamică din Irak au lansat în seara zilei de joi, 2 noiembrie, un mesaj pe rețelele sociale în care amenință cu un atac și mai brutal contra "inamicilor" care ar urma să fie lansat săptămâna viitoare.

În comunicat, liderii grupării extremiste afirmă că va începe o nouă fază a operațiunii lor "de luptă pentru poporul din Palestina și de confruntare a dușmanilor" (Israel și Statele Unite). Aceștia susțin că această fază va fi mult mai severă și mai răspândită împotriva bazelor inamicilor din regiune.

Alături de această declarație, Rezistența Islamică din Irak a postat o imagine a ceea ce se dorește a fi o rachetă de croazieră.

Dispozitivul pare a fi o variantă a rachetei de croazieră de atac terestre „Quds-1/2”, care a fost dezvoltată de houthi și iranieni. "Ar fi o problemă majoră dacă rezistența islamică din Irak începe să le lanseze împotriva bazelor americane din regiune, în Siria și/sau Irak, precum și în Israel", afirmă reprezentanții grupului de specialiști militari OSINTdefender.

This appears to be some kind is Variant of the “Quds-1/2” Land-Attack Cruise Missile which was Developed by the Houthis and the Iranians, which would be a Major Problem if the Islamic Resistance in Iraq starts launching them at U.S. Bases in Syria and/or Iraq as well as Israel. pic.twitter.com/DSKzXSrnjl