Rolul pe care l-ar fi jucat angajați ONU în atentatele Hamas din Israel. Un angajat este acuzat că a distribuit muniție

Israelul susține că are dovezi care demonstrează implicarea unor angajați ai agenției ONU pentru refugiații palestinieni (UNRWA) din Gaza în atacurile Hamas lansate împotriva Israelului, începând cu cel din 7 octombrie, scrie The New York Times, citat de digi24.ro.

Potrivit sursei citate, unul dintre angajați este acuzat că a răpit o femeie, altul că a distribuit muniție luptătorilor Hamas. Un al treilea ar fi luat parte la masacrul comis într-un kibbutz unde 97 de oameni au fost omorâți.

Agenția pentru care lucrau aceștia se ocupă cu educarea, hrănirea și adăpostirea a sute de mii de palestinieni din Fâșia Gaza. ONU a transmis vineri că a concediat mai mulți angajați după ce a aflat despre acuzații, iar opt țări, inclusiv SUA, au suspendat o parte din finanțarea agenției UNRWA.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a spus că este „îngrozit de aceste acuzații” și a adăugat că 9 dintre cei 12 angajați acuzați au fost concediați. În același timp, Guterres a implorat națiunile care și-au retras finanțarea să revină asupra deciziei.