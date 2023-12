Teroarea Hamas: Violența sexuală ca armă de război

Activistele israeliene pentru drepturile femeilor strâng dovezi pentru ”crimele împotriva umanității” comise de Hamas împotriva femeilor și a copiilor. Relatările unor femei cu destine și trupuri frânte.

Imaginile și descrierile venite din epicentrul terorii sunt greu de suportat. Mai bine spus insuportabile. În ziua de 7 octombrie, în timpul terorii comise de gruparea islamist-militantă Hamas în 20 de regiuni din sudul Israelului, violența a vizat în special femeile. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu femei răpite în Gaza, unele abia îmbrăcate, cu membrele contorsionate, vădit rănite și sângerând.

Au urmat relatări despre violuri și mutilare deliberată a organelor genitale. Nu de puține ori, teroriștii au comis aceste oribile atacuri chiar în fața copiilor. Un grup de experți israelieni vrea să obțină dovezi ale acestor crime, căutând înregistrări video și declarații ale martorilor. Reprezentanții acestui grup și-au prezentat activitatea în cadrul unei conferințe de presă la Comitetul Evreiesc American din Berlin. Printre ei s-a aflat și Mirit Ben Mayor. "Sunt obișnuită să caut și să cercetez dovezi ale unor infracțiuni penale", spune fosta procuroare, care acum ocupă funcția de inspector-șef al poliției israeliene. Experimentata anchetatoare se declară șocată de lucrurile petrecute în Israel: "Investigarea acestor atrocități este pur și simplu altceva, care nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut până acum în Israel".

La 7 octombrie, teroriștii grupării palestiniene Hamas, clasificată drept organizație teroristă de către Uniunea Europeană, SUA, Germania și alte țări, au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel, într-un atac surpriză, atent planificat în Fâșia Gaza. Alte sute de persoane au fost rănite și luate ostatice în Fâșie. Potrivit estimărilor oficiale, mai bine de 130 de persoane sunt încă ținute captive. La scurt timp după teroarea barbară din Israel, Cochav Elkayam Levy a fondat "Civil Commission on Oct. 7th by Hamas against Women and Children”.

"Distrugerea viitorului"

Această comisie, care subliniază că este independentă de guvern, caută să obțină dovezi exhaustive ale unei campanii de violențe planificate împotriva femeilor și copiilor, precum și împotriva corpului femeilor, explică avocata Elkayam Levy. Comisia vede în atacul îndreptat împotriva acestor categorii de victime o adevărată tentativă de distrugere a viitorului. Elkajam Levy nu are nicio îndoială că infracțiunile pot fi considerate "crime împotriva umanității". Violența sexuală, afirmă avocata, a fost folosită în mod deliberat ca o armă.

Mirit Ben Mayor afirmă că mai există un aspect relevant în teribilele violențe comise de teroriști. Pentru unii dintre israelienii din așezările situate de-a lungul "așa-numitei frontiere" cu Fâșia Gaza, explică ea, palestinienii de acolo erau "prieteni buni", oameni care lucrau pentru ei, pe care îi luau în mașinile lor și pentru care organizau și asistență medicală. Or, la pregătirea terorii din 7 octombrie au contribut inclusiv acești trecători de frontieră, de vreme ce teroriștii Hamas "au știut exact ce au de făcut și în ce case să intre", spune Mayor.

Scene de groază

La conferința de presă de la Berlin, femeile au prezentat scurte secvențe din interviuri filmate. O supraviețuitoare poate fi văzută și ascultată descriind cum o femeie a fost violată de către mai mulți teroriști Hamas. Ultimul a ucis-o pe victimă cu un glonț în cap în timp ce încă era în timpul actului, apoi i-a tăiat sânii. Urmează mărturia lucrătorul de la serviciul de salvare israelian Zaka. El relatează că a găsit cadavrele batjocorite ale unor femei care au suferit mutilări oribile ale părților intime. Mai apare în materialele prezentate și un presupus terorist care, interogat de un israelian (sub anonimat), recunoaște că i s-a ordonat să violeze femei înainte de atac. Între timp, presa americană a citat transcrieri ale interogatoriilor, potrivit cărora teroriștii au fost învățați în prealabil cum să le ordone victimelor lor de sex feminin, în ebraică, să își dea jos pantalonii. Hamas neagă că luptătorii săi au comis violențe sexuale împotriva femeilor.

A durat destul de mult până când comisia fondată de Elkayam Levy s-a adresat în mod special ambasadorilor străini din Israel și până când a reușit să atragă atenția la nivel internațional asupra atrocităților comise împotriva femeilor şi a copiilor. Aceasta din cauza frustrării și a disperării.

Membrii comisiei deplâng tăcerea îndelungată a oficialilor și organismelor ONU, în special a Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării Împotriva Femeilor, cu privire la masacrele din 7 octombrie și la crimele împotriva femeilor și copiilor. Recent, organismele ONU au dat un semn de viață, reprezentanții lor întrebând dacă rămășițele acelor femei mutilate și arse au fost securizate cu probe care se colectează în mod uzual în investigațiile vizând un presupus viol.

Elkayam Levi și colegii ei deplâng lipsa recunoașterii crimelor, dar și a empatiei. Ei spun că au transmis la timp dovezi organismelor ONU și că acestea nu au reacționat. De asemenea, UN Women a tăcut mult timp în legătură cu aceste crime. În plus, recentele declarații ale oficialilor ONU vin tardiv. Cum ar fi această declarație a UN Women Germania - datată 29 noiembrie: "Suntem ferm alături de persoanele afectate de violențele Hamas, în special de femei și fete. Regretăm că nu am comunicat imediat, în mod răspicat, acest lucru”.

"Nu suntem singuri"

Potrivit avocatei, femeile sunt bucuroase că marile organizații feministe încep să vorbească și că dau crezare declarațiilor supraviețuitoarelor și mărturiilor filmate. Elkayam Levi descrie întâlnirea sa cu jurista americană Catharine Alice MacKinnon (77 de ani), una dintre cele mai importante feministe ale generației sale din SUA. Aceasta a crezut mărturiile și spune că se simte zguduită de lucrurile petrecute. "Nu suntem singuri, există acum organizații din întreaga lume care sunt alături de noi", spune Elkayam Levi.

Activistele nu doresc să comenteze modul în care vor fi tratate juridic infracțiunile specifice de gen. Acest lucru nu este pe ordinea de zi în acest moment. Ele vor căuta mai întâi să obțină cât mai multe dovezi. De conceput ar putea fi un tribunal special în Israel, ori investigații la nivel internațional, chiar dacă Israelul nu este membru al Curții Penale Internaționale de la Haga. Până în prezent, spune avocata Miki Roitman, au fost obținute aproximativ 1.500 de declarații ale martorilor, care se adaugă multitudinii de înregistrări video ale atrocităților în sine și ale zilelor care au urmat.

Este vorba despre imagini care nu pot fi uitate niciodată și care pot realmente să distrugă oamenii. Potrivit activistelor pentru drepturile femeilor, societatea israeliană se confruntă acum cu multe provocări, fiind traumatizată de violențele petrecute. Roitman, avocată, activistă și consilier pentru probleme legate de drepturile femeilor, se gândește la martori și supraviețuitori. Există femei care au suferit și au supraviețuit unor atrocități, și care au încercat să se sinucidă, relatează ea. Roitman a dat și exemplul unui băiat de opt ani care a fost martor la abuzarea și uciderea mamei sale. Copilul va fi chinuit pe viață de acele imagini. Masacrul din 7 octombrie ar putea traumatiza societatea israeliană pentru generații întregi.

