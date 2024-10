Alertă de virus mortal într-o gară europeană. Peron complet izolat de restul lumii. Suspecții de infectare, duși direct la spital VIDEO FOTO

A fost un haos de nedescris, miercuri, 2 octombrie, în gara centrală din Hamburg. Un peron a fost complet izolat, din cauza temerilor că pasagerii unui tren ar fi infectați cu virusul mortal Marburg, scriu BBC și Bild.

Un purtător de cuvânt pompierilor din orașul german a declarat pentru tabloidul Bild că un bărbat și prietena sa, aflați într-un tren de mare viteză care venea din Frankfurt, aveau simptome asemănătoare gripei, relatează antena3.ro.

BILD scrie că este vorba despre un student german la medicină, în vârstă de 26 de ani, care s-a întors recent din Rwanda, țară în care acest virus face ravagii.

Studentul și prietena sa s-au urcat în trenul către Hamburg miercuri după-amiază, 2 octombrie, în Frankfurt/Main, iar în timpul călătoriei, ambii au avut simptome similare gripei. Cu toate acestea, nu este clar dacă au fost infectați cu virusul Marburg, potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor, Christian Wolter.

#JUSTIN: Fire department spokesman Christian Wolter on the current situation on Virus fear at Hamburg Central Station#Germany #HamburgCentralStation #DeadlyVirus #MarburgVirus #GermanPolice pic.twitter.com/SX20972x5D