Britanicul Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial în Formula 1, a primit o nouă distincție: este cetățean de onoare al Braziliei.

Legea prin care Hamilton a dobândit cetățenia a fost propusă de parlamentarul Andre Figueiredo după Marele Premiu al Braziliei de anul trecut, la care publicul a scandat numele lui Hamilton şi pe cel al lui Senna.

Lewis Hamilton nu a făcut niciodată un secret din aprecierea sa pentru ţara sud-americană şi a purtat în mod regulat căşti de curse în culorile naţionale ale acesteia atunci când a concurat la Interlagos. După ce a câştigat ediţia din 2021, britanicul a luat cu el pe podium un steag brazilian.

Explicând designul căştii sale de anul trecut, Hamilton a spus că a fost un tribut adus legendarului Ayrton Senna, pe care l-a descris ca fiind "cea mai mare inspiraţie" a sa în Formula 1.

Hamilton a declarat după ce a primi distincția: "Când aveam cinci ani, l-am văzut pe Ayrton concurând și atunci am știut că vreau să știu cât mai multe despre Brazilia. Mă simt cu adevărat onorat.

Când am ajuns aici, în 2007 [primul sezon de F1 al lui Hamilton], dragostea care a crescut, experiențele pe care le-am avut și, în special momentul 2021, când m-ați aplaudat, a fost unul dintre cele mai speciale momente din întreaga mea viață".

În acest weekend are loc un nou Mare Premiu al Braziliei pe circuitul de la Interlagos.

