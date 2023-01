Un fost golgheter din Liga 1 și-a umplut asociatul de sânge: "Vin după tine acasă și te omor!"

Scandal monstru între un fost golgheter din Liga 1 și asociatul său, care a făcut plângere împotriva fotbalistului.

Tunisianul Younes Hamza, fostul golgheter al Petrolului, acum antrenor-jucător la Voința Limpeziș, în Liga a treia, este acuzat că și-a umplut de sânge un prieten, care îi era și asociat.

Conform cancan.ro, totul a început de la o dispută legată de un cec, pe care Hamza l-ar fi luat de la Andrei Botoșneanu, cel care îl acuză de agresiune.

„Când mi-a dat pumnul acela am căzut și după care a început să-mi dea cu picioarele în față. Am pus picioarele cât am putut să protejez, dar n-am apucat. Mi-a dat și pe gât și arcadă, ochi, obraz, pomete, tot ce înseamnă partea dreaptă a feței. Am fost aseară la Poliție, îmi luase și telefonu, mi-l furase, am făcut plângere la Poliție aseară că mi-a dispărut telefonul, cec-ul mi l-a luat și nu mi l-a dat, plus plângere penală pentru agresiune”, a declarat acesta

„Atitudinea lui agresivă a început când a vrut să mă ia ca și jucător unde este el antrenor, în Liga a 3-a, la Voința Limpeziș, și eu am refuzat că i-am spus că nu fac față fizic și rămân in Liga a 4-a.

Mi-e cam frică să mai dorm acasă că ultima dată vorba lui a fost «Oricum vin după tine acasă și te omor». Aseară am dormit la Sinaia. A fost de 20 de ori la noi în casă, a fost de Revelion, au fost părinții mei, părinții soției, au fost prietenii mei, a fost la noi în casă cu alți prieteni și am ajuns la nebunia asta pe care o are el în cap. Am eu impresia, am spus și la Poliție, că era puțin tras (nr. consumase substanțe interzise) pentru că are obiceiul ăsta și avea o privire foarte ciudată ieri. A mai avut altercații de acest gen, n-aș fi primul care zice.

Și faptul că putea să aibă vreun cuțit mă înspăimântă. Că pumnii și picioarele le-a dat cu toată furia.

El tot repetă «Sunt o legendă a Ploieștiului, nu mai intri în oraș, te omor, vin după tine». Sigur nu avea atitudinea normală. Mai agresiv la fotbal era, dar să fie așa… mișelește.

Cel mai frică îmi e să mă duc acasă. Și ieri mă aștepta să ies din Secția de Poliție, dar am solicitat echipaj”, a încheiat Andrei Botoșneanu.

Ads